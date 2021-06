長島納蘇郡成人疫苗接種率75% 紐約州第一

納蘇郡有75.1%的成人至少接種首針新冠疫苗,是全州成人接種率最高郡級地區;圖為庫倫。(納蘇郡政府提供)

納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)宣布,最先數據顯示,當地有75.1%的成人至少接種首針新冠疫苗 ,意味著每四人中就有三人接種,是全州成人接種率最高郡級地區;隨著疫苗廣泛接種,當地染疫率持續下降,截止2日只新增34例,陽性率為0.45%,過去七天內,只有一人因染疫不治。

對此,庫倫表示,郡政府一直致力於提高民眾對接種疫苗信心,去年12月開始,展開「納蘇郡,我們做得到」(We Can Do It, Nassau)公共宣傳活動,鼓勵當地民眾盡快接種疫苗,「我非常驕傲的是,我們的居民提前完成了(接種)份額,在對抗疫情 上取得巨大成就」。

庫倫表示,郡政府與長島 北岸醫院(Northwell Health)等醫療機構合作,為居民提供快閃(pop-up)接種點,還特別為長者、退伍軍人與當地居民提供疫苗預約熱線,以提高居民的接種率;她補充,郡政府還率先鼓勵青少年接種,由學生擔任疫苗大使,推動青少年疫苗接種率。

對於疫情指數持續下降以及疫苗的廣泛接種,庫倫說,這是整個團隊努力的結果,她感謝納蘇郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)與其他衛生局員工、前線醫護人員以及推動疫苗接種的相關義工;她鼓勵當地居民盡快完成接種,期盼今年夏季納蘇郡就能恢復如常。