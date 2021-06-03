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長島納蘇郡成人疫苗接種率75% 紐約州第一

記者牟蘭／紐約報導
納蘇郡有75.1%的成人至少接種首針新冠疫苗，是全州成人接種率最高郡級地區；圖為庫倫。(納蘇郡政府提供)
納蘇郡有75.1%的成人至少接種首針新冠疫苗，是全州成人接種率最高郡級地區；圖為庫倫。(納蘇郡政府提供)

納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)宣布，最先數據顯示，當地有75.1%的成人至少接種首針新冠疫苗，意味著每四人中就有三人接種，是全州成人接種率最高郡級地區；隨著疫苗廣泛接種，當地染疫率持續下降，截止2日只新增34例，陽性率為0.45%，過去七天內，只有一人因染疫不治。

對此，庫倫表示，郡政府一直致力於提高民眾對接種疫苗信心，去年12月開始，展開「納蘇郡，我們做得到」(We Can Do It, Nassau)公共宣傳活動，鼓勵當地民眾盡快接種疫苗，「我非常驕傲的是，我們的居民提前完成了(接種)份額，在對抗疫情上取得巨大成就」。

庫倫表示，郡政府與長島北岸醫院(Northwell Health)等醫療機構合作，為居民提供快閃(pop-up)接種點，還特別為長者、退伍軍人與當地居民提供疫苗預約熱線，以提高居民的接種率；她補充，郡政府還率先鼓勵青少年接種，由學生擔任疫苗大使，推動青少年疫苗接種率。

對於疫情指數持續下降以及疫苗的廣泛接種，庫倫說，這是整個團隊努力的結果，她感謝納蘇郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)與其他衛生局員工、前線醫護人員以及推動疫苗接種的相關義工；她鼓勵當地居民盡快完成接種，期盼今年夏季納蘇郡就能恢復如常。

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