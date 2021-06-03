紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市 地鐵系統再次發生暴力案件，在不少華人搭乘的R線列車當中，一名14歲少年日前遭兩名身分不明的男子聯手攻擊，將他暴打壓制在地上，隨後搶走其身上財物；轄管當地的72分局、34捷運分局3日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

紀錄顯示，該案發生於5月6日早上10時左右，在一輛通往布碌崙(布魯克林)貝瑞吉方向的R線列車中，一名少年因故與兩名外族裔成年男子陷入糾紛；對方與青年互罵一陣後，突然動手打人，受害者最終被打趴並壓制在地上，兩嫌趁隙搶走其身上的蘋果手機 、JBL耳機和5塊零錢。

兩名男子隨後在貝瑞吉95街地鐵站 下車，警員最後在附近搜索，未能找到兩人身影；受害者隨後也接受警方的詢問，他的脖子有多處抓痕，但並無大礙，拒絕到醫院治療。

警方3日公布兩嫌的圖像，第一人穿著藍黑色條紋上衣、深色長褲、戴著一個墨鏡、手上拿著一個白色塑料箱子；第二人則身穿白色上衣外加黑色外套、牛仔長褲及白鞋。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。