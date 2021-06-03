年紀輕不需打疫苗？ 專家：實際好處大於醫療好處

Stephens表示，孩子在接種新冠疫苗後的實際好處，遠大於醫療上的好處。(截自視訊會議)

紐約市 府從即日起至7日(周一)，推出「紐約市青年接種周」(NYC Youth Vax Week)活動，向青少年及家長普及新冠肺炎疫苗 知識並鼓勵青少年接種；對於青少年等年紀小的群眾感染新冠，出現重症機率沒有年長者大，有些家長認為沒必要帶孩子接種疫苗，對此專家表示，接種後除了可減少染病、帶病給其他族群機率，也能參與社交，實際上的好處比醫療上好處還多。

市健康與心理衛生局(DOHMH)、市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)3日在線上舉辦會議，針對常見青少年接種問題和家長疑慮解答；市健康與心理衛生局家庭及孩童健康副局長、小兒科醫生Daniel Stephens表示，很多家長認為孩子在感染新冠後，變成重症的可能性比成人還低，因此不需接種疫苗。

他說，雖然的確年紀輕出現重症機率不高，但孩子仍會感染新冠，同時通常孩子都與家人同住，即便未出現症狀，也可能帶有病毒，傳染給家人，在接種疫苗後除了可以保護自己，也能保護家人。

另外疫情 讓孩子缺乏社交，在接種後還可也可以參加聚會，重回正常生活，將有助於社會情感學習(Social Emotional Learning)，「接種後的實際好處，遠大於醫療上的好處。」