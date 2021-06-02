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槍枝暴力案不止 紐約州參議會列八項提案嚴控槍枝

記者黃伊奕／紐約報導
槍枝暴力案不止 紐約州參議會提八項提案嚴控槍枝。(Getty Images)
槍枝暴力案不止 紐約州參議會提八項提案嚴控槍枝。(Getty Images)

紐約市過去槍枝案件上漲不斷，隨著反槍枝暴力宣傳月到來，紐約州參議會民主黨2日提出有關嚴控槍枝綑綁提案，希望通過向非法銷售、分發槍枝的人追責、打擊高仿槍枝、擴大槍枝持有者培訓、跟蹤槍枝暴力數據等提案改善現有槍枝法，並以嚴厲執法來控制非法槍枝流通。

該一系列提案主要是針對不斷上漲的槍枝犯罪案件，共包括八個新提案，分別為實施槍枝行業責任法、打擊高仿槍枝、發布槍枝暴力季度報告、建立槍枝暴力研究中心、禁止向有未執行逮捕令者銷售槍枝、槍枝執照商需要將所有槍枝序列號化並登記、非法銷售槍枝者提出一級、二級重罪起訴、購買槍枝制定十天等待期，違規者列入A級重罪。

州參議會多數黨(民主黨)領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，在領導下，參議會民主黨將致力於優先考慮結束槍枝暴力案件，讓家庭和街道更加安全；「我們必須竭盡全力消滅那些已剝奪大量生命、摧毀大量家庭的暴力禍害」，儘快通過這一系列提案，將幫助我們向結束街道槍枝暴力邁進一大步。

根據紐約市警數據統計，將2021年第一季度與2020年相比，紐約市謀殺案件上漲了約17%，槍枝案件上升了83%，槍擊案受害者人數增加了78%；僅僅在5月末日6小時內紐約就發生了至少七宗槍枝案件，導致一死12傷。

紐約市 民主黨 紐約州

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