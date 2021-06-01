3周內在紐約地鐵站連搶4人 警方通緝非洲裔嫌犯

該男子涉模式搶劫，在地鐵上接連搶劫四人。(紐約市警提供)

一名非洲裔男子於三周內，在皇后區 的地鐵站 台上接連搶劫四人，其中包括一名女性與一名長者；警方於1日將該案定為模式搶案，並公布嫌犯的通緝照片以及作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，皇后區E線與F線地鐵站台上5月期間接連發生多起模式搶案；其中第一起案件發生於5月3日凌晨1時30分，一名60歲的男子在F線路179街交牙買加大道站台等候期間，遭一名陌生男子跟蹤，隨後被重摔在台階上，對方用刀脅迫他交出財物，嫌犯得手後向不明方向逃竄。

第二起案件發生於5月13日下午2時35分，一名25歲的女性在牙買加-范威克(Jamaica-Van Wyck)站台等待E線地鐵時，被一名陌生男子從手中搶走一部三星手機 ，嫌犯得手後向牙買加大道方向逃竄。

警方表示，第三起案件發生於5月20日下午6時左右，一名56歲的男子在索芬大道(Sutphin Blvd.)站台等待F線地鐵時，被一名陌生男子索要錢財；受害人拒絕後，這名男子持螺絲刀將受害人逼到牆角，並踢傷其大腿，強行拿走了受害人的錢包，向不明方向逃竄。

最後一起案件發生於5月23日下午6時25分左右，一名67歲的男子在169街的站台等待F線地鐵時，被一名陌生男子所要錢財；受害人拒絕後，被對方推倒在地，並強行搶走他的錢包。

警方經調查鎖定一名非洲裔男子涉嫌四案，並在其犯下第三起案件時，被監控錄像拍下他的照片與作案視頻；根據通緝照片，這名非洲裔嫌犯為中年男子，身材中等，作案時身穿黑色耐吉套頭衫、牛仔褲與黑黃相間的球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。