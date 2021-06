紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

曼哈頓華埠 5月31日下午發生一起打人事件,一名非洲裔男子於下午6時18分在擺也街(Bayard St.)65號「華埠雪糕行」門口突然揮拳,打了一名朝著他迎面走來的華裔婦人;由於事情發生突然且男嫌揮拳力道猛,被打的婦人瞬間跌坐在地,該場景也嚇到一旁吃飯的民眾。

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza