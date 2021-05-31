紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

曼哈頓華埠 5月31日下午發生一起打人事件，一名非洲裔男子於下午6時18分在擺也街(Bayard St.)65號「華埠雪糕行」門口突然揮拳，打了一名朝著他迎面走來的華裔婦人；由於事情發生突然且男嫌揮拳力道猛，被打的婦人瞬間跌坐在地，該場景也嚇到一旁吃飯的民眾。

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza — Yuh-Line Niou (@yuhline) May 31, 2021

根據現場監視器畫面，受害者55歲華婦在街上走著，靠近華埠雪糕行門口時，非洲裔男子迎面而來，突然揮拳朝著婦人的臉部毆打並大喊，婦人受到重擊後倒地，跌坐在一旁，靠著戶外用餐座的柱子，而該名男嫌則大搖大擺的離開現場。

由於正值長周末，且攻擊案發生時天仍亮著，附近路人見狀趕緊上前詢問婦人狀況，並協助報警；警方獲報後趕到現場並追捕嫌犯，最後在離事發地點不遠處的擺也街與包厘街(Bowery)交口的「美國 銀行」(Bank of America)門口，將男嫌逮捕。

社區人士陳家齡在事發時，恰巧在華埠雪糕行一旁的肉舖採買，他表示，據了解，男嫌已被送至醫院評估精神狀況；「那個婦人根本都沒有看男嫌一眼，就直接被攻擊」，他嘆：「華埠街上有太多有心理疾病患者、遊民在街上走來走去了。」

據了解，被毆婦人雖受到驚嚇但仍有意識，目前無大礙，警方正在根據案件調查，而市警仇恨犯罪小組也已介入。