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紐約市8個公共海灘長周末全開 可現場打疫苗

記者張晨／紐約報導
19日，布魯克林的康尼島海灘(Coney Island Beach)。(Getty Images)
19日，布魯克林的康尼島海灘(Coney Island Beach)。(Getty Images)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)與市公園局局長西弗爾(Mitchell J. Silver)29日宣布，全市的八個公共海灘將在29日開放，一直持續至9月12日(周日)；救生員每天上午10時至下午6時值班，其餘時間民眾嚴禁下海游泳；且在即將到來的這個夏天，海灘的容客量不會受到限制，海灘的室內場所將繼續要求民眾配戴口罩，並應遵守保持社交距離的預防措施。

白思豪表示，隨著防疫和疫苗的持續推進，今年夏天紐約市將回到從前，如果不去美麗的海灘一遊，那就不算完整，希望所有的紐約人能玩得開心，但也要注意安全。

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「炎熱的夏天已經到來，隨著海灘的全線開放，紐約市又向恢復至疫前生活邁進了一步。」西弗爾表示，我希望每個人都能在這個季節享受全市的八個公共海灘，但安全始終是第一原則，從上午10時到下午6時，只有在救生員值班時，民眾才能在指定區域游泳，其餘時間明令禁止。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，國殤日長周末是放鬆心情結伴出遊的好時機，而請不要忘記，接種疫苗才是持續減緩病毒傳播的最有效手段，雖然不容易，但這個夏天，民眾可以在沙灘休閑時順便接種疫苗，對自己和周圍的人負責。

全市將開放的八個海灘包括，布朗士果園海灘(Orchard Beach)、布魯克林的康尼島海灘(Coney Island Beach)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)、以及史泰登島的迷德蘭海灘(Midland Beach)、南海灘(South Beach)、雪松林海灘(Cedar Grove Beach)以及沃爾夫海灘(Wolfe's Pond Beach)。

紐約市 疫苗 白思豪

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