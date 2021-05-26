楊安澤：我若當選紐約市長 讓局外人領導市警

亞當斯(左)參加全國行動網路舉辦的市長參選人論壇，右為夏普頓。（視頻截圖）

全美最大的非洲裔民權組織「全國行動網路」(National Action Network)25日晚舉辦紐約市 長參選人論壇，以警務改革和族裔衝突為主旨；目前作為選戰的領頭羊楊安澤 、斯靜格和亞當斯都認為市警需大刀闊斧的整改，楊安澤更指出，他若當選，將選擇「局外人」來領導市警，有色人種會是首選，並將「居住紐約市」作為錄取新警員的要求。

市長論壇由非洲裔民權牧師夏普頓(Al Sharpton)主持，以明州非洲裔佛洛伊德遭警壓頸致死的周年為開場，警民關係、警務改革及族裔衝突是當晚主旨；楊安澤、亞當斯(Eric Adams)、斯靜格(Scott Stringer)、賈西亞(Kathryn Garcia)、威利(Maya Wiley)、麥奎雷(Ray McGuire)和多諾萬(Shaun Donovan)七人參與。

七人都表示目前的市警需要系統性改革，而多諾萬是唯一明確表示，他若當選將一定會任命有色人種來當市警總局長；楊安澤則表示，他傾向於選擇有色人種作總局長，因為能更理解有色人種社區；賈西亞則表示，她的市警總局長「很大可能是有色人種」。

斯靜格則表示，他會在全美尋找符合自己價值觀和警務改革計畫的人來當市警總局長，目前不會限定什麼樣的人；警察出身的亞當斯則表示，他認為好的市警總局長要關注的不只是膚色，而是對社區和民眾的感情，要有同理性和同情心。

作為少有的非洲裔華爾街高管，麥奎雷則表示會尋找「最佳人選」當局長，「若恰好為有色人種那當然好，當不會以此作為尋找的標準」。

楊安澤還表示，佛洛依德案是紐約市進行徹底警務改革的好機會，他當選後也會推動將「族裔公平」(racial justice)寫入紐約市憲章，作為紐約市政府的使命和目標；他還表示，他的市警總局長將是一位「局外人」，不受紐約市警內部文化的影響和桎梏，這樣才能打破舊局面，大刀闊斧進行改革。

楊安澤表示，他將要求市警新錄取的警員必須居住在紐約市內，「他們住在這裡，坐地鐵，子女在這裡上學」，這樣的警員才會更關心社區，對紐約市的治安更有切身之感。

楊安澤還回顧他競選期間曾在史泰登島渡輪上阻止一名有精神疾病的遊民襲擊隨行的攝影師，表示當時警察到場後，審問了一番後就將其放走，誰料沒過幾周，此人再度因涉在地鐵站 內攻擊一名亞裔而被捕，並控以仇恨犯罪。

楊安澤說，該親身經歷的案例，讓他深感市警如今的執法方式需要改進，市府要維護社會治安，應投入更多資源來幫助這些有精神疾病的人，而非簡單讓市警去處理。