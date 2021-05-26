紐約州促年輕人接種 打疫苗有望獲州公立大學獎學金

紐約州納蘇郡自由港(Freeport)一名15歲的中學生Justin Lemus打完第一劑輝瑞疫苗。(美聯社)

為鼓勵青少年接種疫苗 ，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)26日宣布，所有在5月27日起至7月7日間接種新冠疫苗的12至17歲青少年，將有機會獲得州內公立大學的四年全額獎學金和其他獎勵；他說，州府將在每周三隨機抽取十人，共計將有50人獲獎。

州府數據顯示，儘管全州已有超過55%的成年人已經完全接種，但12至17歲青少年的完全接種率僅為8.7%，18到25歲年齡組僅有38%；上周的三天內，全州12至17歲年輕人越占新冠檢測人數的5%，但卻占新增病例數的10%；葛謨表示，目前全州接種速率正在下降，年輕人則是主要的新增病例來源，同時也是接種率最低的群體，因此有必要鼓勵他們接種。

他說，任何接種第一針或第二針的12至17歲青少年，接種後均可在網站shorturl.at/uAI16註冊抽獎，獎勵包括最多四年的州內公立大學的全額獎學金或特定五年制本科項目的全額獎學金，獎學金內容包括：州內學生水平的學費、不超過州大學生平均支出的住宿、書本、交通等學習支出，選擇在校內宿舍居住的學生將獲得更好的房間，若校內宿舍不足則將提供與校內住宿費等額的住房補助。