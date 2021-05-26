紐約Vessel頻傳自殺 關5個月後重開 要求結伴遊覽

紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案，關閉五個月後重開，票價上漲，要求結伴遊覽。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓 哈德遜河廣場地標Vessel因在2020年頻傳自殺事件而被迫關閉，經過五個月的調整，官方26日宣布重開；但重開後的政策有所調整， 不但票價上漲，且要求必須兩人或以上同行才可上去遊覽，且現場駐守的工作人員也將加倍，官方稱上漲的票價是為了支付更多的人力需求。

當地委員會主席洛克恩(Lowell Kern)此前指出，已經與開發商達成協議，在重新向遊客開放前，他們會向委員會提交如何採取預防自殺措施的詳細計畫。

哈德遜河廣場開發商「Related Companies」發言人表示，在多番諮詢防自殺專家並與社區溝通後決定重開項目。

門票銷售於26日中午12時恢復，但有幾處變動和之前不同，工作人員和安保人員的人數將增加兩倍，且遊客必須兩人或兩人以上組團遊覽。

哈德遜河廣場表示，重開後的票價將調整為每張10元，銷售所得將用於員工培訓和支付增加的員工工資；但在每天開放的第一個小時不需購買門票，五歲以下的兒童也無需購票。

廣場也在Vessel的入口處和遊覽路線途中張貼了預防自殺的求助信息。

哈德遜廣場是美國 歷史上規模最大的私人開發綜合用途項目，耗資250億元，而Vessel則由英國設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)與其工作室聯合設計，本意是展現一個互動式的藝術作品，由154段樓梯、2500個台階相互連接著80個觀景平台，遊客們可從上體驗紐約和哈德遜河的廣闊景色。

此前就有人擔心，Vessel的開放式設計可能帶來安全隱患，「建築師報」(The Architect's Newspaper)的前副主編瓦克斯(Audrey Wachs)在2016年的一篇評論中寫道，「當一個人爬上Vessel，欄杆只夠齊腰高，由底貫穿至頂部，且如果建得足夠高，就有人會產生往下跳的想法。」

若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，(800)273-8255或聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741進行諮詢。