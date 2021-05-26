狂風豪雨 超強雷暴今恐襲紐約

紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

由於濕熱天氣的回歸，紐約市 今天(26日)可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨 和甚至冰雹，恐造成洪澇與停電等現象，預計在當天下午或晚間開始；對此，紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲政府做好應急處理，呼籲民眾取消不必要的出行。

根據氣象信息網站AccuWeather，26日紐約市將迎來強烈冷鋒來襲，雷暴天氣可能於當天下午或晚間形成，恐帶來破壞性的強風與暴雨；這場雷暴天氣還可能伴隨冰雹，紐約州北部有出現龍捲風的可能性。

受到雷暴影響，26日最高氣溫達華氏90度，海灘溫度在華氏70度左右，其中最大風速可達每小時60哩；當天夜間紐約市會迎來陣雨，最低氣溫接近華氏70度左右。

對此葛謨要求各政府部門做好應對措施，並表示，強烈冷鋒恐在全州數個地區帶來雷暴天氣以及高達每小時60哩的強風，甚至出現冰雹與閃電等惡劣天氣；他說，州府已與公用事業公司保持聯繫，以確保快速解決暴風雨引起任何問題，並同時希望有旅行或外出計畫的民眾避改期，準備好避難路線。

根據市府網站，民眾雷暴天氣必要出行時應更加注意安全，因道路上濕樹葉也可能會造成車輛打滑，車輛應盡量保持較低車速行駛，司機需確保車上有備用救生設備，例如毛毯、鐵鍬、手電筒、備用電池、額外保暖衣物、輪胎鏈與速食品等。

市樓宇局(DOB)提醒業主與建商在大風來臨前做好預防措施，店家應提前準備，將棚架收起、桌椅固定或收進店內，避免造成其他損失與災害，屋主需將家門口的樹木、枝條修剪，以免危害行人或其他車輛，在雷暴發生期間也應該將門窗關好、做足準備。

有關實時旅行信息可致電511，或訪問www.511NY.org網站查詢。