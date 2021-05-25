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怕疫苗...紐約皇后區遠洛克威僅29%接種率 全市染疫死亡率最高

記者牟蘭／紐約報導
因對疫苗的恐懼，皇后區遠洛克威僅有29%疫苗接種率，目前為全市染疫死亡最高的地區；圖為疫苗接種示意圖。(記者牟蘭／攝影；本報檔案照)
因對疫苗的恐懼，皇后區遠洛克威僅有29%疫苗接種率，目前為全市染疫死亡最高的地區；圖為疫苗接種示意圖。(記者牟蘭／攝影；本報檔案照)

根據市府的數據，非洲裔與西語裔聚居的皇后區遠洛克威(Far Rockaway)地區，只有29%的居民完成首劑疫苗接種，23%的居民完全接種，為全市染疫死亡率最高的地區，每146人中就有一人因染疫死亡。

市府的數據顯示，全市目前有63%的亞裔居民已至少接種一針新冠疫苗，遠高於23%的非洲裔與34%的西語裔接種率；數據顯示，全市約有52%的居民完成了至少一針疫苗接種，但仍有許多非洲裔與西語裔聚居地的接種率遠低於這一數據，其中包括皇后區的遠洛克威。

數據顯示，遠洛克威的首劑疫苗接種率只有29%，完全接種率為23%，是全市目前染疫死亡率最高的地區，每146人中就有一人因染疫死亡。

遠洛克威約有6萬7000名居民，當地部分民眾受訪時稱，他們因錯誤信息、恐懼與對疫苗的不信任，不願接種新冠疫苗；在當地推動疫苗接種的醫療部門經理凱特蘭(Diana Catalan)表示，她曾試圖幫助自己的父親在其所工作的醫院申請接種疫苗，但遺憾的是，父親還沒有等到接種資格，就染疫身亡。

凱特蘭表示，她的父親只有62歲年齡也並不大，並沒有基礎疾病，但也因染疫不治，「他就是一名勤奮工作的普通人」；她說，雖然悲劇不斷發生，但當地居民至今因各種不同原因拒打疫苗。

疫苗 凱特 皇后區

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