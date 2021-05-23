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紐約市槍枝暴力嚴重 一晚8人遭槍擊

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市槍枝暴力問題嚴重，光是在本周末一晚就有八人遭槍擊。(Getty Images)
紐約市槍枝暴力問題嚴重，光是在本周末一晚就有八人遭槍擊。(Getty Images)

紐約市的槍枝暴力頻傳，根據紐約市警，光是在本周末一個晚上在布朗士、曼哈頓英吾德(Inwood)和布碌崙(布魯克林)，就有八人被槍擊，同時年齡層也愈來愈下降，約為18歲至20多歲不等的青少年和青年族群；根據日前市警公布的數據，今年度以來，全市的槍擊案件相比去年同期上漲了近九成。

市警表示，在22日晚近凌晨12時，三名年輕人在布朗士東171街和華盛頓大道(Washington Avenue)交口被槍擊，其中18歲和19歲的受害人腿部遭子彈射中，另一名23歲受害人則是左肩中彈。

23日凌晨約2時15分，在英吾德社區的第九大道交西206街，一名男子騎著藍色摩托車、拿著槍，試圖要搶28歲的受害男子；受害人拒絕交出財物，另一名穿著紅色外套、騎著摩托車的男子出現後拿槍射擊受害人的右腿，受害人倒地後，搶匪上前扯下他脖子上的項鍊，後再騎著摩托車離開現場。

當晚在英吾德，還有分別為19歲和21歲的兩名年輕男子沿著Gun Hill路人行道行走，一名駕著黑色轎車的人朝著他們開槍，造成19歲受害人的右手臂受傷，以及21歲受害人的身體中彈；根據警方，在現場找到12個彈殼。

布朗士的Hunts Point在凌晨約4時30分，兩名男子發生爭執，一名22歲的男子左肩被子彈擊中。

紐約市 布朗士 槍擊

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