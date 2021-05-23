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企圖用垃圾袋引燃猶太裔教堂 紐約男子被捕

記者黃伊奕／紐約報導

紐約布碌崙(布魯克林)一名男子一周內連續破壞宗教建築被聯邦起訴，根據聯邦檢察官指出，該男子不僅蓄意點燃猶太裔教堂旁的垃圾堆、還因他人身穿正統猶太裔服裝而進行攻擊，一個月前還曾涉嫌損壞一棟天主教教堂並攻擊了一名非洲裔男子。

根據檢方，該嫌犯為29歲的阿拉赫利(Ali Alaheri)，他涉嫌於19日在布碌崙36街點燃一棟猶太裔教堂門口垃圾堆，企圖讓火勢蔓延至周邊建築；幾個小時後，他又在波羅園攻擊了一名身穿正統猶太裔服裝的男子。

在一個月前他還在曾破壞一棟天主教教堂，並在地鐵站內攻擊過一名非洲裔男子，他於21日在紐約上州被捕，並還涉嫌藏匿了一輛偷來的自行車。

檢方於22日對阿拉赫利提出了縱火罪指控，如最高罪名成立將面臨20年監禁，但是並未對他提出仇恨犯罪指控；檢方稱阿拉赫利在布碌崙36街門口故意將一堆垃圾袋排列整齊，「從他精心將垃圾袋排列的行為可以明顯看出，他打算讓垃圾袋引起大火摧毀猶太裔教堂。」

在阿拉赫利被指控前一天，布碌崙還有另外一名男子因在街道上攻擊、毆打另外一名猶太裔男子，被逮捕並控仇恨犯罪。

猶太裔組織研究表明，隨著中東衝突激化，全國針對猶太裔的攻擊案件明顯增加；而上周以色列支持者與巴勒斯坦支持者在紐約曼哈頓一場遊行示威中發生衝突，導致至少27人被捕。

其中一名男人因攻擊29歲猶太裔男子波根(Joseph Borgen)被捕，並面臨仇恨罪指控；據悉波根當日遭到一群人圍攻，包括拳打腳踢、拐杖毆打、噴胡椒水等，他於21日清晨從醫院出院，現在警方正在尋找另外五至六名涉案嫌犯。

猶太 紐約上州 布碌崙

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