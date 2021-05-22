斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥巨資2億6000萬，前前後後歷經五年修建，紐約市 首個水上「漂浮公園」——小島(Little Island)本周正式對民眾開放。

這座像是漂浮在哈德遜河上、位於53號和57號碼頭之間的新公園，由億萬傳媒大亨狄勒(Barry Diller)和他的時尚設計師妻子弗斯滕伯格(Diane von Furstenberg)在2013年展開，經歷了兩年多的策畫，這個項目與2015年正式啟動並對外公布。

但而後卻幾經波折而停止，狄勒曾於2017年9月宣布退出該項目，但在州長葛謨的協調下，狄勒才同意重新啟動。

斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

狄勒表示，為了給紐約人以更好的生活體驗，會以家族基金會名義承擔公園中大部分的項目費用，總價約2億6000萬；不僅如此，小島未來20年預計1億2000萬的維護費用也將由狄勒家族包攬，島上的110名全職、兼職員工的工資也會由弗斯滕伯格家族基金會捐助。

夫妻二人稱，小島將會在未來舉辦各種巡迴表演和教育 活動，且這些項目將有一般都是免費或是低於30元票價，為了給紐約人提供一片新綠洲似的休閒場所。

園區設計則是哈德遜廣場Vessel的同一建築設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)，整理設計理念是想要表達「漂浮在水上的樹葉」(leaf floating on the water)，全園站地2.4英畝，有35種樹木，65種灌木和270多種植物。

斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

園內共分為三大區，The Amph、The playground以及休閒區，The Amph是一個面向河面的露天表演劇場 ，有687個座位甚至可以容納50人的站台，採用全木製結構，即使在哈德遜河嘈雜的環境下也能有高品質的視聽享受。

「小島」免費進入，開放時間從早上6時至凌晨1時，但入園時間限定在中午12時至晚上7時30分，半小時一梯次，需前往https://littleisland.org/提前預約獲取門票。