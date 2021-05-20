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紐約州指定接種站打疫苗送彩票 有機會贏500萬元

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紐約州指定接種站打疫苗送彩票 有機會贏500萬元

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨20日宣布，若民眾在賈維茨中心等十個指定接種點打疫苗，將有機會贏得最高500萬元的超級百萬樂透。圖為賈維茨中心(Javits Center)。(美聯社)
紐約州長葛謨20日宣布，若民眾在賈維茨中心等十個指定接種點打疫苗，將有機會贏得最高500萬元的超級百萬樂透。圖為賈維茨中心(Javits Center)。(美聯社)

為鼓勵更多民眾接種新冠疫苗，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日宣布，若民眾在賈維茨中心(Javits Center)等十個指定接種點打疫苗，將免費獲得價值20元的彩票，有機會贏得最高500萬元的超級百萬樂透(Mega Multiplier Lottery)。

葛謨表示，這項名為「疫苗刮刮樂」(Vax & Scratch)的試點項目將從24日(下周一)至28日實施，共包含13個等級的獎金，頭獎可達500萬元，最低也有20元；在此期間，所有在十個指定州府接種點打疫苗的18歲以上成年人，都有機會贏得獎勵；他說，打疫苗贏得任何等級獎勵的概率是九分之一。

十個指定的接種點包括紐約市內曼哈頓的賈維茨中心、布碌崙的艾福斯學院(Medgar Evers College)、皇后區牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)以及長島的石溪州大(SUNY Stony Brook)；所有接種點的運營時間為早8時至晚7時。

州府數據顯示，全州已施打疫苗超過1800萬劑，63%的成年人至少接種一針，54%的成年人已經完全接種；但近幾周來接種速度大幅下降，目前相比4月12日的單日接種量已經下降43%；州府此前已經推出多項鼓勵接種措施，包括在多個紐約市地鐵站打疫苗，免費送一周捷運卡。

疫苗 紐約市 葛謨

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