基礎病患者棄打新冠疫苗 醫生：高危人群更需疫苗保護

醫生表示，患基礎病的民眾更需新冠疫苗保護，接種前要將病情控制在穩定水平，確保沒有嚴重併發症。(記者朱蕾/攝影)

超過半數紐約州成人已完成新冠疫苗接種，但不少民眾仍持觀望態度。醫生指出，除對疫苗成分有嚴重過敏 史，或免疫力極為低下者，普通民眾都應接種疫苗；特別是有高血壓 、糖尿病、心臟病等慢性基礎病者，屬於新冠高風險群體，在沒有嚴重併發症的前提下，更應該及時接種。

仁德醫生集團家庭科醫生伍建林表示，在他的華裔病人中，因對新技術存疑，或擔心副作用強而不願接種疫苗的患者不少；尤其是一些有基礎病的患者，因收到不實或片面信息，對接種更擔憂。

伍建林說，新冠病毒可引發的呼吸衰竭和高凝(凝血)狀態，對有基礎病患者更加致命；例如糖尿病人本身就處於高凝狀態，一旦感染病毒，更易導致凝血，從而造成器官衰竭；這就是基礎病患者在感染新冠後，發展為重症、甚至死亡的幾率遠高於常人的原因。

伍建林表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指導和他的行醫經驗，除非對疫苗、特別是流感疫苗 成分有嚴重過敏史，或正在大量服用免疫抑制劑、免疫力極為低下的民眾應謹慎，普通民眾都應及時接種疫苗；即使是對藥物過敏，或患有癌症，或正在使用抗凝血劑的民眾，都並非不能注射疫苗，而應向醫生諮詢，分析個體情況來決定是否接種。

仁德醫生集團家庭科醫生高領民則表示，基礎病患者接種新冠疫苗非常必要，但在接種前一定要將病情控制在穩定水平，確保沒有嚴重併發症。

他說，疫情期間，不少基礎病患者不敢就醫或拖延就醫，出現病情嚴重反彈，這就不能立刻接種疫苗。「最近有病人想來打疫苗，但一測血壓180以上、血糖300多，這種情況下什麼疫苗都不能打，必須要先把病情穩定下來。」

高領民也建議民眾，在接種新冠疫苗之前和之後的兩到三周，最好不要接種其他疫苗；接種疫苗後，除了最好不要喝酒，基本沒有飲食禁忌；可以正常淋浴、泡澡、運動等；接種後如出現低燒、淋巴腫脹、身體疼痛、皮疹等都屬正常反應，可適量服用退燒藥、脫敏藥，不會影響疫苗效果，但最好不要在接種前提前服用。