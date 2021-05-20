我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：疫情過後 美國各地餐廳客流回籠

還有續集 哈利新節目將再爆王室內幕

谷歌今夏將在紐約曼哈頓首開實體零售店

記者顏潔恩／紐約報導
谷歌全球第一間實體零售店將開在其位於紐約辦事處的同一棟樓內。(谷歌)
谷歌全球第一間實體零售店將開在其位於紐約辦事處的同一棟樓內。(谷歌)

谷歌(Google)公司日前宣布，將在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)社區首開第一間實體零售店，夏季對外開放；往後顧客可上門體驗使用新產品、直接現場下單購買，店面也會提供技術與維修服務等。

谷歌在紐約雀兒喜擁有一間大約1萬1000名員工的大型辦公室，其首開的全球第一間實體零售店就設在同一建築樓內，於夏季對外開放，對面數條街之內就是蘋果(Apple)實體零售店；谷歌過去曾設立快閃商店(pop-up shops)，在特定時期和地點建立駐點，但主要還是依賴網路銷售。

此次開設實體店面，說明谷歌開始轉換行銷策略，效仿蘋果公司，建立一個消費者可前來體驗使用產品的空間，以提升競爭性；據了解，顧客可以在這裡找到谷歌旗下的Pixel手機、Fitbit手錶、Pixelbooks、Nest系列產品等，另外技術人員也會在現場提供維修服務，如修復破裂的手機屏幕。

谷歌副總裁Jason Rosenthal表示，消費者除在購買前可仔細瀏覽商品外，當地人也能在原有的網站訂購，直接到店裡拿走；屆時開門後，造訪者可更深入地體驗到產品和服務結合的便利性，「我們已等不及要向大眾展示」。

目前還未有具體的開張日期，但谷歌說，顧客和員工都需遵照聯邦和當地的防疫規定，包括戴口罩、保持社交距離、隨處擺放消毒洗手液。

谷歌 手機 蘋果

上一則

餐廳全面重開 派對訂單上門…仍建議顧客戴口罩

延伸閱讀

查辦川普轉刑事 紐約檢察長大動作 川普痛罵：腐敗

查辦川普轉刑事 紐約檢察長大動作 川普痛罵：腐敗
保守黨辦免稅日 譴責紐約州高賦稅政策

保守黨辦免稅日 譴責紐約州高賦稅政策
以色列駐紐約領事館外百名親巴民眾示威 10餘人被捕

以色列駐紐約領事館外百名親巴民眾示威 10餘人被捕
珠江百貨告別翠貝卡舊址 蘇活區新店開業

珠江百貨告別翠貝卡舊址 蘇活區新店開業
紐約大都會博物館151歲 谷歌首頁致敬

紐約大都會博物館151歲 谷歌首頁致敬

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在
啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步
佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜