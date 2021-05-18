「滾回中國！」亞裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)18日一早發生一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，嫌犯無故對一名亞裔男子大喊「滾回中國 ！」(Go back to China)後更張口將其咬傷；市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案發當日早9時30分左右，在位於西43街交11大道附近，一名48歲的亞裔男子在街上被一迎面走來的非洲裔男子大聲罵道「滾回中國！」而後便離順勢開始對受害者進行肢體攻擊，在逃離現場時更咬傷了他的左手。

市警到達現場後將傷者送往羅斯福醫院(St. Luke's Roosevelt Hospital) 接受治療，案件造成其手、臉及頭部受傷，目前情況穩定。

警方稱，案發前二人並無互動，屬於無故攻擊，嫌犯在作案後迅速逃離了現場；據目擊者表示，嫌犯膚色較深，年約40歲左右，最後一次被人看到時赤裸上身，下身牛仔褲運動鞋，手拿一件運動衫。

而此次案件的案發地，與此前31歲的華裔女子遭非洲裔女子持槌子擊頭的地點相鄰近。

警方現呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。