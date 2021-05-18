非裔男白日曼哈頓華埠公園持刀捅人

非洲裔嫌犯持刀華埠公園捅人。(市警提供)

曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)16日發生一起攻擊案件，一名32歲的男子被一非洲裔嫌犯持刀捅傷；現該人遭市警五分局通緝，二人可能此前相熟識。

警方表示，案發當日下午4時20分左右，在位於科西街(Forsyth St.)和布隆街(Broome St.)交界處的公園內，一名男子剛剛講單車靠在一顆樹旁，突然遭一非洲裔男子持刀攻擊。

在警方18日公布的案發地監控錄像中顯示，受害者舉起雙手退後，而嫌犯則手持尖刀步步緊逼；警方稱，二人或處於某種目的在公園中碰頭，可能此前熟識，但卻遭到一方攻擊。

案發後，嫌犯步行逃離現場， 轄區市警五分局和市警緊急救援小組(Emergency Medical Services)趕到，將傷者送往表維醫院(Bellevue Hospital)進行治療，此案造成受害者手臂被割傷，目前情況穩定。

嫌犯最後一次被看到時，身穿米白色上衣，卡其色褲子，黑色皮鞋；頭戴格子圍巾白色口罩 。

警方現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影片來源：市警提供