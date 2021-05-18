前紐約市長朱利安尼之子 宣布參選2022年紐約州長

朱利安尼（左）的兒子小朱利安尼（右）宣布參選2022年紐約州長。（取自小朱利安尼推特）

前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)18日宣布將代表共和黨於2022年參選紐約州 長，他稱自己是天生政客，並譴責現任州長葛謨 失職，疫情期間背負了養老院超過9000條人命。

小朱利安尼現年35歲，此前已多次透露有意參選公職，該消息於18日正式確認；他在自己競選網站中介紹自己曾在川普政府在白宮擔任總統特別助理與公共聯繫辦公室副主任，雖然從未競選過公職，但他稱是「天生的政客，這寫在自己DNA中」。

小朱利安尼還稱自己是川普家族成員之外，最有希望幫助共和黨重新掌握紐約州的人選，如果當選，將把父親當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，並壓低政府支出及稅率；他說，父親當年的這一系列治理紐約市的舉措，被證明是正確且有效的，相信也能在治理全州上發揮效用。

他強烈抨擊目前葛謨及民主黨全面控制下的紐約，指出如今紐約州從議會到州府，對犯罪的軟弱和不斷增高的稅收，只會讓越來越多人離開紐約，「我們需要一個州長，能鼓舞更多人來紐約，而非離開。」

州長葛謨因養老院與性騷擾醜聞而焦頭爛額，加上以往州長通常連任不會超過三個任期，現已經出現大量挑戰者，其中包括前任紐約州長柏德基(George Pataki）。