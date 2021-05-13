紐約州議會通過友台決議 敦促台美簽雙邊貿易協定

紐約州 參、眾議會分別於今年3月初及本月12日，無異議通過J426號及K290號友台決議，慶祝紐約州「台灣傳統日」(Taiwan Heritage Day)並重申與台灣的友好關係。

決議文中提到，台美共享自由民主價值，雙方在「台灣關係法 」(TRA)的基礎上發展堅實關係；2020年8月台美簽署醫衛合作備忘錄，加強衛生領域之合作，共同對抗全球公衛危機；台灣為美國 重要貿易夥伴，為進一步強化雙方經貿關係，敦促台美洽簽「雙邊貿易協定」(BTA)。

該決議支持台灣有意義參與「世界衛生組織」(WHO)、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)；同時呼籲紐約州與台灣簽署駕照相互承認協定，以促進雙邊人民旅行便利。

台灣為美國第九大貿易夥伴，亦為紐約州第17大出口市場，許多總部設於紐約的美國500大企業均有在台投資，台灣則有超過300家廠商在紐約投資，為紐約州創造超過1萬個工作機會，雙方互惠關係淵遠流長。

駐紐約台北經濟文化辦事處感謝紐約州議會對台灣之友好與支持，同時也表示，未來將繼續與州府會密切合作，深化雙邊經貿、教育、文化等各項交流。