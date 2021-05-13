我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往

紐約州議會通過友台決議 敦促台美簽雙邊貿易協定

記者顏嘉瑩／紐約報導

紐約州參、眾議會分別於今年3月初及本月12日，無異議通過J426號及K290號友台決議，慶祝紐約州「台灣傳統日」(Taiwan Heritage Day)並重申與台灣的友好關係。

決議文中提到，台美共享自由民主價值，雙方在「台灣關係法」(TRA)的基礎上發展堅實關係；2020年8月台美簽署醫衛合作備忘錄，加強衛生領域之合作，共同對抗全球公衛危機；台灣為美國重要貿易夥伴，為進一步強化雙方經貿關係，敦促台美洽簽「雙邊貿易協定」(BTA)。

該決議支持台灣有意義參與「世界衛生組織」(WHO)、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)；同時呼籲紐約州與台灣簽署駕照相互承認協定，以促進雙邊人民旅行便利。

台灣為美國第九大貿易夥伴，亦為紐約州第17大出口市場，許多總部設於紐約的美國500大企業均有在台投資，台灣則有超過300家廠商在紐約投資，為紐約州創造超過1萬個工作機會，雙方互惠關係淵遠流長。

駐紐約台北經濟文化辦事處感謝紐約州議會對台灣之友好與支持，同時也表示，未來將繼續與州府會密切合作，深化雙邊經貿、教育、文化等各項交流。

紐約州 台灣關係法 美國

上一則

紐約曼哈頓槌頭攻擊華女強逼脫口罩 非裔女嫌落網

延伸閱讀

紐約曼哈頓槌頭攻擊華女強逼脫口罩 非裔女嫌落網

紐約曼哈頓槌頭攻擊華女強逼脫口罩 非裔女嫌落網
黃頤銘處女電影「不羈」上映 講紐約華裔青年籃球夢

黃頤銘處女電影「不羈」上映 講紐約華裔青年籃球夢
1張圖看疫情：全美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

1張圖看疫情：全美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種
紐約州疫情降溫 海灘、泳池預計國慶日全面開放

紐約州疫情降溫 海灘、泳池預計國慶日全面開放
禁餐飲業提供塑膠吸管 紐約市議會消委會通過

禁餐飲業提供塑膠吸管 紐約市議會消委會通過

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

2021-05-07 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低