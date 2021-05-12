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時報廣場槍案槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡

記者張晨／紐約報導
市警就時報廣場槍案召開記者會。(記者張晨/攝影)
市警就時報廣場槍案召開記者會。(記者張晨/攝影)

紐約市地標、有世界十字路口之稱的時報廣場日前發生一起槍案，造成三無辜民眾中彈，其中最小的一名僅四歲；市警總局12日召開記者會表示，已在美國法警(US Marshals)的協助下在佛羅里達州將31歲的非洲裔男子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)逮捕，被捕時他正和女友在一家麥當勞的停車場內大嚼漢堡。

影音來源：記者張晨

警方表示，他12日上午在佛州南核桃街(South Walnut St.)一家麥當勞的停車場被法警和紐約市警逃犯特遣隊(NYPD’s Regional Fugitive Task Force)抓獲，此次逮捕行動發生在官方通報其體貌特徵後的24小時。

在時報廣場做非法CD生意的穆哈莫當日舉槍瞄準的是自己的兄弟，但警方當日並未透露此次矛盾因和而起，流彈卻導致路過四歲幼童馬丁內斯(Skye Martinez)腿部中彈，43歲的新澤西居民阿爾達娜(Marcela Aldana)和23歲的羅德島州遊客馬格林特(Wendy Magrinat)也分別中彈。

警方稱，穆哈莫在8日作案後就逃離紐約，他先是前往了位於西42街500號的一家酒店內更換了衣服，更小剃短了頭髮，隨後和女友一起開著帶有假新澤西車牌的黑色休旅車往南逃亡。

消息人士稱，有人在11日看到這對亡命鴛鴦在北卡羅來納州的沃爾瑪超市購買食物，並且為他們的兩隻狗買狗糧，在對沿路監控的一路追蹤後，警方最終將其定位在佛州。

逮捕時，二人正開車坐在一家麥當勞外吃著時午餐，看到警察並未反抗，束手就擒；警方表示，二人之所以選擇逃逸至此，據信為有親戚接應。

穆哈莫被送到布拉德福德縣監獄。(市警提供)
穆哈莫被送到布拉德福德縣監獄。(市警提供)

警方稱，仍在進一步調查穆哈莫的女友案發時是否在場，所以她尚未被逮捕，但仍被列為涉案者之一；當日穆哈莫被送到布拉德福德縣監獄(Bradford County Jail)中，其最終將會被移給紐約市警，他此前曾因搶劫和攻擊多次被捕。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，已經和前往醫院和四歲女孩父母溝通，也與其他傷者保持著緊密聯繫，對所發生的一切感到抱歉，市警會盡己所能保護民眾安全。

紐約市 麥當勞 佛州

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