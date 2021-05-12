紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

12日早上，在紐約市 的地鐵站 中，在短短不到三小時內，接連發生四起攻擊案，其中兩起發生在曼哈頓時報廣場 的地鐵站內；當被詢問地鐵公共安全問題時，市長白思豪表示，日前已經在地鐵系統內部署更多警力，未來也將視情況繼續增加人力。

根據警方，12日早約9時，一名35歲的男子坐在42街交第七大道附近時報廣場地鐵站內的長凳上，一名陌生男子走進他，開始向受害人說話，受害人拿下耳機詢問他：「你在跟我說話嗎？」接著攻擊者朝他吐了口水，並以不明尖物攻擊受害人的左臉，隨後逃離現場。

該名受害人被送往西奈山醫院治療、情況穩定，目前警方仍在調查該案，未有人被逮捕。

另外一起隨機攻擊案也發生在時報廣場地鐵，一名47歲的女性大都會運輸署(MTA)員工於早上7時45分時正在站中執勤時，一名攻擊者開始對她尖叫，向前推她並朝她的面部毆打，後離開月台。

警方描述，攻擊者為男性，年齡約20至30歲，身高五呎八吋，身穿暗色衣物。

早上8時45分在皇后區75大道的F線地鐵站中，一名女性遭到29歲嫌犯Andres Gonzalez用滑板攻擊，警方快速將其逮捕，目前Gonzalez將面臨攻擊起訴。

早10時35分，在布碌崙(布魯克林)賓州大道(Pennsylvania Avenue)與Livonia大道的地鐵站月台上，一名女子則在疑似的搶案中，遭人刺傷背部和右肩，攻擊者逃離現場，女子送醫後無生命危險。

面對短短三小時內，紐約市各處就有四起攻擊案，白思豪表示，任何暴力行動都是不被允許的，攻擊者將會被逮捕、執法，並未他們犯下的行為負責；他進一步說，有更多民眾回到地鐵，就等於城市將會更安全，「我們會讓城市重回生機、更善用警力，以扭轉目前情勢。」