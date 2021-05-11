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蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

記者牟蘭／紐約報導

聯邦海關與邊境保護局(CBP)大紐約區11日宣布，當局日前在田納西州曼斐斯(Memphis)港口，發現一批來自中國、標記「圍巾」的包裹出現異常，開包檢查後，發現內有750個未經食品暨藥物管理局(FDA)檢驗的不明物種的禽類蛋，隨即沒收並銷毀。

根據聯邦海關與邊境保護局消息稱，田納西州曼斐斯的執法人員於4月20日發現一批標記「圍巾」的包裹出現異常，立即開箱檢查，並發現這批貨品共分裝25個泡沫小盒子，內共發現750個未受精的禽類蛋；當局稱，這批貨品來自中國，目的地是紐約市的一戶私人住宅。

聯邦海關與邊境保護局稱，當局尚不能檢驗出這批禽類蛋的物種，也不清楚這批貨品寄送至目的地的原因；但當局表示，以這批走私的貨品量推斷，收件人或將禽類蛋供給小型餐館烹飪，或送至家庭農場銷售。

美國農業部(USDA)官網稱，若民眾想要進口蛋類產品，必須附上獸醫證明；但這批禽蛋產品沒有任何文件證明，聯邦海關與邊境保護局出於安全考量，立即銷毀了所有貨品。

根據聯邦農業部動植物衛生部門的數據，外來肉、蛋類食品可能攜帶病菌，植物中則可能隱藏害蟲，會給當地農業市場帶來損害；中國曾流行非洲豬瘟(ASF)、傳統豬瘟(CSF)、新城疫(Newcastle disease)、口蹄疫(FMD)與高致命性禽流感(HPAI)等，農業部對相關肉類產品都嚴格檢查。

聯邦疾病防治中心(CDC)消息稱，禽流感是一種極易傳播的病毒，常通過禽類傳播；聯邦疾病防治中心表示，亞洲H5N1禽流感在中國、埃及、印度、印尼與越南等地傳播，當局嚴查來自這些地區的禽類產品。

CBP紐約地區港口副主管洛佩拉(Crystal M. Lopera)表示，聯邦海關與邊境保護局的農業部門利用高科技防止外來動植物入侵美國，旨在保護當地的生物的安全與美國本土經濟；她說，當局將繼續嚴打走私產品，嚴防外來動植物攜帶病毒或害蟲進入美國境內。

聯邦海關與邊境保護局於2019財年共沒收了4695批動植物與土壤等進入美國，防止314種害蟲入境；當局呼籲，若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。

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