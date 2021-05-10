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國會議員孟昭文背書紐約市長參選人楊安澤

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文(右)背書楊安澤(中)競選紐約市長，左為盧艾玲。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文(右)背書楊安澤(中)競選紐約市長，左為盧艾玲。(記者朱蕾/攝影)

國會眾議員孟昭文10日在皇后區法拉盛宣布背書楊安澤(Andrew Yang)競選紐約市長，並擔任楊安澤競選委員會的共同主席。若當選，楊安澤將成為紐約市史上首位亞裔市長。

楊安澤10日中午在妻子盧艾玲(Evelyn Yang)的陪同下，到訪法拉盛。

孟昭文表示，「今天在我成長、居住和代表的皇后區，我很榮幸支持楊安澤競選紐約市長，作為去年參選總統的有力競爭者，楊安澤是傑出的領導人，他勤奮、聰明，富有同情心；紐約市的疫情後重啟之路面臨著巨大挑戰，楊安澤正是能夠確保我們從疫情重創中恢復並高速前進的市長人選。我期待著與他合作，使紐約市成為更好的生活、工作之地。」

楊安澤感謝孟昭文的背書，並表示，「非常高興孟昭文議員將協助領導競選委員會，她擁有皇后區選民的廣泛支持，在國會堅持不懈的為選民的需要奮鬥。當新冠疫情後出現針對亞裔仇恨犯罪激增時，孟昭文立即採取行動，發起「新冠仇恨犯罪法案」，該法案將使紐約州以及全國的亞裔更加安全」。

楊安澤還說，「我們的競選代表著希望與團結，我們將創造歷史。」

紐約市 楊安澤 孟昭文

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