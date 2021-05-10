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紐約狂推激勵措施：打疫苗送免費地鐵票、景點門票

記者和釗宇／紐約報導
一名醫護人員走出一輛停在布魯克林日落公園的疫苗接種車。美聯社
一名醫護人員走出一輛停在布魯克林日落公園的疫苗接種車。美聯社

為吸引更多人接種疫苗，州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種，接種者將獲得免費七天捷運卡或長島鐵路、北線鐵路的兩張免費單程票；他還表示，州大(SUNY)和市大(CUNY)校董會將要求所有學生，秋季若要返校，須先打疫苗；市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，將為接種疫苗者提供林肯中心、布朗士動物園等多個旅遊點的免費門票。

數據顯示，紐約州已有近五成成年人完全接種新冠疫苗，超過60%的成年人至少接種一針；但隨著接種率的提高，接種人數近來大幅下降，七天平均接種劑次已經從4月12日的22萬7220劑降至5月9日的13萬5017劑。

葛謨表示，不願接種疫苗的有兩大群體，首先是年輕人，因為有人認為年輕人感染風險不大；而且州府數據顯示，目前16到25歲人群的接種率僅有24.7%，26到34歲的接種率僅為35.4%，相比之下65到74歲長者的接種率高達73.6%；為提高年輕人的接種率，葛謨表示，州大和市大的校董會將要求所有學生，秋季返校前必須接種疫苗，州府呼籲私立學校跟進；同時，州府還計畫推出立法，禁止歧視打疫苗者。

他說，除了年輕人，另一類拒打疫苗的人群是疫苗懷疑論者，因此需要政府加強科學宣傳，並讓民眾更方便地接種；他宣布，從本周起，大都會運輸署(MTA)將在紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的多個站點設立疫苗接種點，民眾無須預約便可接種只需一針的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，接種者將獲得一張七天捷運卡或兩張長島鐵路/北線鐵路的兩張免費單程票。

接種點開放日為每周三至周日，包括：大中央車站(Grand Central)、康尼島地鐵站、布朗士區東180街地鐵站、皇后區179街地鐵站，開放時間為早8時至下午1時；賓州車站(Penn Station)、布碌崙(布魯克林)Broadway Junction站、長島鐵路普斯狄鎮(Hempstead)站、北線鐵路Ossining站的開放時間為下午3時至晚8時。

市捷運局代局長芬博格(Sarah Feinberg)表示，目前該項目處於試點階段，未來可能擴大服務；她還表示，上周五紐約市地鐵的日乘坐人次已達223萬次，創下疫情以來新高。

同時，市府數據也顯示，全市疫苗接種劑次已經超過700萬劑，但目前的日接種人數已經較高峰期下降一半；白思豪表示，目前疫苗已經供過於求，紐約市將為接種疫苗者提供林肯中心、動物園(Bronx Zoo)、植物園(NY Botanical Garden)、水族館(NYC Aquarium)等旅遊景點的免費門票；但他也表示，沒有計畫提供任何現金獎勵，或懲罰拒打疫苗者。

疫苗 長島鐵路 紐約市

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