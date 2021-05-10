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紐約亨特高中入學考定了 今起開放報考 6月考試

記者顏嘉瑩／紐約報導
亨特高中10日宣布，將於6月進行入學考試。(本報檔案照)
亨特高中10日宣布，將於6月進行入學考試。(本報檔案照)

本應在今年1月舉辦入學考試的紐約亨特學院附屬高中(Hunter College High School)，受到新冠肺炎疫情將考試無限期延緩，該校10日在網上更新資訊，於當日下午3時開放學生及家長報名申請，考試將於6月進行；根據校方，由於去年州考取消，有別以往採五年級州考成績畫定報考資格，今年改採2019年的四年級州考成績，須同時滿足：英文成績在626分或以上，數學成績在628分或以上。

日前紐約市特殊高中考試錄取結果放榜，根據教育局最新公布數據，亞裔學生錄取率達53.7%，仍居各族裔首位，非洲裔與西語裔學生錄取率下降至9%；市教育局認為該結果無法令人接受，再次呼籲政府採取新的錄取方法，取代特殊高中入學考試(SHSAT)。

亨特高中雖屬公校，但不歸市教育局管轄，而是從屬於紐約市立大學，擁有「常春藤大學搖籃」美譽，是紐約市乃至全美精英高中裡的精英，常年在各類高中排行榜中位列全美第一。

更多報考資格可上：https://www.hunterschools.org/high-school/admissions/high-school-admissions

紐約市 教育局 特殊高中

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