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曼哈頓狠踢亞裔嫌犯年少弒母 為自己辯護：我非常愛她

記者張晨／紐約報導
曼哈頓中城狠踢亞女頭嫌犯年少弒母，告知假釋委員會「我非常愛她」。(記者張晨/攝影)
曼哈頓中城狠踢亞女頭嫌犯年少弒母，告知假釋委員會「我非常愛她」。(記者張晨/攝影)

涉嫌於3月29日在紐約曼哈頓街頭暴力攻擊一名65歲菲律賓裔婦女的非洲裔男子艾略特(Brandon Elliot)數年前在接受紐約假釋委員會面試時表示，他與母親關係很好，並且「非常愛她」；他的此番言論成功獲得委員會信任，並認為他不再具有危險性，可以重新返回社會。

根據紀錄，2002年艾略特才19歲時，就持刀殺害了自己的母親，被判15年至終身監禁，假釋請求曾兩度遭到拒絕，但2019年該委員會批准將他釋放。

艾略特當年在布朗士的家中和母親產生爭執，隨後勃然大怒，連捅三刀將其殺害，他曾在假釋委員會的面試中表示，自己和母親感情深厚，且非常愛她；「我們的感情非常好，她也是一個勤勞的家長，她一直工作很努力，她在福利部門工作，她撫養我，照顧我，我愛她。」

他表示對自己行為的懺悔，對母親痛下殺手讓他之後的每天都備感折磨，「如果時間能倒流，我絕對不會這麼做，你知道，我愛我的媽媽。」他說。

「那是可怕的一天，我幾乎都不記得了，當時紐約很熱，我說了些什麼，然後她回覆了一些不怎麼好聽的話，這可能就是導致我情緒失控的原因——我失手殺了她。」艾略特對假釋委員會說。

而此次面試後不久，假釋委員會就表示，他們認為艾略特已經不具有危險性，並已經準備好重新進入社會，不久後他便從監獄釋放，重獲自由。

但就在不久前，他在曼哈頓中城一棟公寓前無故攻擊了一名65歲的菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)，她當時在步行前往教堂途中，先遭到艾略特無端踹倒在地，又用腳三次重踢她的頭部，一邊大喊「X你的，你不屬於這裡」；案發所在樓宇內的一位安保人員隔著打開的玻璃大門目睹這一幕，卻未上前相救。

如今艾略特被控兩項仇恨犯罪的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂(attempted assault)。

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