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攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

記者牟蘭／紐約報導
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

83歲的亞裔拾荒婦兩個月前在上州威徹斯特郡(Westchester County)白原市(White Plains)的一家購物中心外，遭到一名遊民的無故攻擊，警方日前逮捕嫌犯並移送法辦，但檢方稱因證據不足撤銷了這名嫌犯的所有指控；這名老婦的女兒受訪時表示，母親對結果感到沮喪，認為自己被背叛。

年過八旬的陶南希(Nancy Toh，音譯)於今年3月9日晚7時30分左右，在白原商場外收集空瓶時，被一名遊民吐口水，後遭重拳倒地，導致她她頭部鮮血直流；她遇襲後，用真名並露臉接受媒體的訪問，引起民眾的關注。

威徹斯特郡檢察官羅卡(Mimi Rocah) 8日在推特上表示，受害人在這起案件中遭到嚴重的攻擊，但她不願任何一名無辜的人被起訴，我們在對比嫌犯的身分證件後，決定撤銷被告的所有指控，「我們不願冒險提告任何一名無辜的人」；她稍後接受採訪時稱，認為這起案件應得到更好的處理。

陶南希的女兒陶琳達(Linda Toh)表示，直到現在，她對母親的遭遇感到無助，甚至不清楚自己的感受；她說，母親遭到攻擊時，只看到了施暴者眼睛，對方吐口水後，她一直禁閉雙眼祈禱，認定這是一起仇恨亞裔犯罪，「我母親是一名身材矮小的亞裔婦女，嫌犯沒有搶劫她，更沒向她要錢」。

案發數日後，當地警方逮捕了這名遊民，但陶南希在指認時無法確認警方逮捕的嫌犯就是攻擊他的人；時隔兩個月，陶南希與陶琳達母女收到了檢方的通知，告知她們撤銷了被捕嫌犯的所有指控。

雖然陶琳達與母親知道她們不願任何一個無辜的人遭到起訴，會造成司法的不公，但她們仍然對這個結果非常沮喪，「她(我媽媽)感到背叛了，她給出了自己的時間與全部故事細節，但卻沒有得到任何結果」。

白原市警局局長卡斯特利(Joe Castelli)受訪時側面承認，因警探辦案時出現錯誤，讓這名施暴者逃脫法律的制裁，「應該先去檢查嫌犯的身分證明......但兩名警探同時在做不同的事，導致後期的起訴環節出現問題，這些都是不應發生的」。

陶琳達補充，這起案件無法更好的處理，還因為當地警局缺少韓語的翻譯，她說，像母親一樣的受害人無法說英文，需要警局提供相關資源；根據威徹斯特郡警局數據，當地有200名警員，但只有兩名是亞裔，意味著有8%人口的白原市，只有1%的亞裔代表在警局工作。

羅卡表示，這起案件的主要癥結在於當地缺少文化的多元化，她說這起案件仍在調查中，尚未結案。

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