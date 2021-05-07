盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

一名華裔女性五年前持有他人的護照入境，後在多地有組織的經營賣淫，她被捕後以他人的身分認罪，獲兩年緩刑，期間被執法人員發現她身分盜竊的罪行，又因新罪名被移送法辦，審理期間，她在獄中教唆男友在庭外刪除她人口販運的證據，再次被捕兩個月後，她在獄中上吊自殺。

紐約州的31歲男子張旭(Xu Zhang，姓名皆音譯)因於兩年前幫在獄中的女友刑高(Gao Xing)，刪除人口販運的證據被捕，日前認罪後，其女友涉及的罪行也浮出水面。

根據田納西州 中部聯邦法院7日消息，刑高生前涉嫌一起國際人口販運案件，法國警方於2016年8月最先得知，她於同年3月9日持姓名為「金仁清」(YanHo Ching)的英國 護照，進入美國 境內。

刑高隨後使用「金仁清」的姓名輾轉在北達科他州、俄亥俄州、田納西州與佛羅里達州等地，從事高度組織化的賣淫活動；她與四名女性於2017年1月23日，因涉嫌經營賣淫，被田納西州納許維爾(Nashville)市的警方逮捕。

被捕時，刑高出示「金仁清」的英國護照，但錢包中其他的銀行卡都寫有「刑高」的姓名；她於2018年6月12日被大陪審團以一項經營賣淫的罪名起訴，一年後，她以「金仁清」的姓名認罪，被判兩年的監督緩刑，並要求她在12年內註冊為性犯罪者。

聯邦探員對刑高的案件進一步調查，並發現她曾於2016年1月與真正的金仁清通過短信的聯繫，告知對方，她將支付2萬元使用其證件的費用，前往美國與前男友團聚；刑高在短信中稱，若她使用自己(中國)的護照，「將面臨牢獄之災」。

刑高於2019年8月22日因一項非法使用護照、兩項向聯邦政府提供假文件與兩項嚴重身分盜竊罪名，再度被捕，隨後被田納西州中部聯邦檢方起訴；她的新男友張旭於同年9月9日陪同出庭，她在拘留期間要求張旭刪除她微信上所有的聯繫人與「艾姆赫斯特」(Emhurst)及「燒肉」相關對話紀錄。

同年11月1日，刑高在肯塔基拘留所(Kentucky Detention Center)的囚室內，利用天花板的燈具上吊自殺，當晚宣布死亡；聯邦探員隨後在檢查她在獄中的通訊紀錄中，發現其男友幫其竄改並隱藏罪行的證據，並對其逮捕並以移送法辦。