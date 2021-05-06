幫女友刪除微信人口販賣證據 紐約華男認罪恐囚20年

一名報住在紐約 的華裔男子，兩年前探監時，幫助涉嫌國際人口販運的女友刪除其微信 上的相關證據，這名男子隨即被捕並移送法辦，她的女友在案發兩個月後，在獄中自殺；該男子日前認一項竄改證據的罪名，法官定於9月15日量刑，他將面臨最高達20年的刑期。

田納西州(Tennessee)中部聯邦法院5日消息，報住在紐約的31歲男子張栩(Xu Zhang，姓名皆音譯)，於4日承認自己曾在2019年9月，在大陪審團審理裁定是否起訴一起國際人口販運的被告時，在庭外協助他的中國 籍女友刑高(Gao Xing)，毀壞並隱藏證據。

法院資料顯示，張栩於2019年9月6日前往肯塔基拘留中心(Kentucky Detention Center)，探望因涉嫌一起國際人口販運被拘留的女友刑高；期間，刑高要求張栩聯繫她在中國的母親，並獲得登錄其微信的方式，隨後刪除她微信上所有的聯繫人與對話紀錄。

交談期間，刑高告知張栩，若這些信息不被刪除，對自己日後的庭審十分不利，並要求對方刪除相關信息後，再更改她在微信上的姓名；刑高於翌日在獄中收到張栩的電話，被告知已按要求刪除其微信中的聯繫人與對話紀錄，並更改她的微信名字。

國土安全部(DHS)、國稅局罪案調查科(IRS-Criminal Investigation)與田納西聯邦檢察官辦公室立即介入調查，逮捕張栩後，以竄改證據的罪名將其移送法辦；同年11月1日，刑高在肯塔基州戴維斯郡(Daviess County)的拘留所內自殺身亡。

張栩日前對自己的罪行供認不諱，法官定於9月15日量刑，他將面臨最高達20年的刑期。