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紐約皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工

記者朱蕾／紐約報導
紐約皇后區國際電影節下月登場，致敬艾姆赫斯特醫院員工。(電影節提供)
紐約皇后區國際電影節下月登場，致敬艾姆赫斯特醫院員工。(電影節提供)

第11屆皇后區國際電影節(Queens World Film Festival)將於6月登場，放映來自33個國家或地區的電影製作人的近200部影片，還將致敬在新冠疫情中持續奮鬥在一線的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)員工，感謝他們的努力和英勇付出。

電影節主辦方表示，該電影節每年都會向表現出卓越領導力的電影人或社區成員頒發「皇后精神獎」(Spirit of Queens Award)，今年該獎項頒給艾姆赫斯特醫院的所有英員工。

艾姆赫斯特醫院這一年多來，被稱為「全國疫情震央中的震央」；截至4月，該院共治癒了5萬4000多名新冠患者，做了380萬次新冠檢測，已接種26萬劑疫苗。

皇后區國際電影節將向該醫院6000名員工贈送電影節的全場通行證，持此通行證可無限觀看電影節期間放映的196部電影。

電影節執行董事卡托(Katha Cato)表示，「這是我們為醫院的英雄們提供一些休息的機會，讓他們不出家門就能進入電影的世界；此次電影節的主題是希望，特色是影片來自不同國家、種族和文化的獨立電影製作人。」

「皇后區國際電影節將確保創造性的表達和對真理的熱愛一直活躍在皇后區」，卡托還說，「這一年對我們和整個世界都是艱難的，現在是時候展示我們是誰、我們做了什麼以及我們可以成為誰。」

為期11天的皇后區國際電影節將於6月23日(周三)至7月3日(周六)舉行，更多信息及購票請至queensworldfilmfestival.org；電影節也歡迎民眾以十元為艾姆赫斯特醫院員工購買價值150元的通行證，感謝醫護人員的付出。

電影 皇后區 疫情

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