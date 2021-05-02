紐約布魯克林植物園 櫻花祭再度取消

布碌崙植物園今年再次取消櫻花祭活動。（圖片取自布碌崙植物園推特）

布碌崙 (布魯克林)植物園 (Brooklyn Botanic Garden)櫻花正在盛開，但因疫情 仍未徹底過去，令人期待的櫻花祭活動(Sakura Matsuri festival)今年再度取消；不過民眾仍可在保持社交距離等防疫措施下，自行前往植物園觀賞櫻花。

布碌崙植物園的櫻花祭為紐約年度盛大的傳統地標性活動，每年吸引數以萬計世界各地的遊客，觀賞布碌崙植物園內200多棵全盛的櫻花；疫情之前已連續舉辦38屆，活動上還會為遊客提供日本民俗文化表演和各類展覽，不少日本動漫愛好者則也會到場進行角色扮演(Cosplay)，身穿各種特色服裝前往。

但去年疫情爆發後，櫻花祭活動被叫停，今年疫情雖然好轉，但主辦方表示為民眾健康考慮，仍決定繼續暫停一屆。

雖然無緣櫻花祭活動，但布碌崙植物園櫻花現在已經盛開，民眾可在確保安全的社交距離下入園觀賞；而且布碌崙植物園為了鼓勵更多人前來欣賞櫻花之美，在5月9日之前已經將植物園開放時間從傍晚延長至日落，另外周末還有流行音樂表演。

但疫情期間植物園將控制每日入園人數，建議民眾提前購買門票，觀賞櫻花期間民眾需全程戴好口罩，也不能在地上鋪毯子，不能放食物，為幼童準備的食物除外；民眾可以席地而坐的區域限制在櫻花大道(Cherry Esplanade)，但不能觸碰或者搖晃樹木，也不能在園內更換衣服拍照；另外園內溫室、互動展區以及一些室外區域仍關閉。

民眾可登錄布碌崙植物園官網www.bbg.org/collections/cherries查看每天更新的櫻花盛放地圖(Cherry Watch)；布碌崙植物園地址是：華盛頓大道(Washington Ave)900號，民眾可乘地鐵B或Q線到展望公園(Prospect Park)站，或搭2或3號地鐵到東方大道(Eastern Parkway)站。