最新民調 楊安澤繼續領先 與第二名亞當斯差距縮小

楊安澤發布住房計畫，要在八年內增建和保存25萬可負擔住房。（記者金春香╱攝影）

最新民調 顯示，華裔市長參選人楊安澤 的支持率為26%，排名第二的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)獲得20%支持率，兩人間的差距縮小至6%。

該民調由本納森戰略集團(Benenson Strategy Group)進行，在4月16日至21日期間對紐約市1558名民主黨選民進行調查，89%受訪者表示確定會投票 ，受訪者中仍有14%未決定選誰，不過該數字也在降低。

民調結果顯示，楊安澤支持率為26%，亞當斯為20%，市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)分別獲得12%和10%的支持，不過由於斯靜格本周被指控20年前性騷擾，估計有一部分斯靜格支持者會轉而支持其他參選人。

前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)和非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)的支持率則都在6%至9%之間。

而根據市級選舉中計畫採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)，22%的選民將楊安澤放在第一選擇，11%和10%將其放在第二和第三選擇；17%選民將亞當斯放在第一選擇，他獲得的第二選擇和第三選擇比率分別為10%和8%。

民調指出，楊安澤雖然在選民中的辨識度最高，僅有24%受訪者表示不熟悉他，且他所獲得正面認可率雖然最高，為53%，但收到的負面否定率也最高，為23%。