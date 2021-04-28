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紐約市長參選人斯靜格 遭前亞裔實習生性騷擾指控

記者金春香／紐約報導
斯靜格遭前實習生性騷擾指控。（取自斯靜格推特）
斯靜格遭前實習生性騷擾指控。（取自斯靜格推特）

紐約市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)27日遭到此前在其競選團隊擔任實習生的亞裔女子指控，她稱斯靜格20年前曾多次對自己性騷擾，包括未徵求同意的親吻和撫摸；斯靜格回應稱他支持所有性騷擾受害者站出來發聲，但否認該女子對自己的指控。

根據「Gothamist」報導，性騷擾指控者為金吉恩(Jean Kim，音譯)，在紐約市政治圈工作多年，目前居住在紐約市。

金吉恩的代表律師Patricia Pastor表示，她20年前曾在斯靜格參加市公義維護人競選團隊中擔任實習生，當時是由因性侵指控而辭職的前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)介紹給斯靜格團隊，之後她還加入當時由斯靜格領導的Community Free Democrats Club。

金吉恩指控稱，在當年初選前的一晚，她正在與斯靜格討論選舉問題，但突然斯靜格就在未徵得其同意的情況下，親吻了她的嘴唇，還用手撫摸她的腿，並將手伸進其內褲摸她，她及時脫身。

隨後斯靜格警告她不要告訴任何人二人之間發生的事情，金吉恩開始試圖躲避他，但斯靜格又在之後見面時告訴她自己可以幫她成為曼哈頓上西城的首位亞裔地區領袖，但前提是她必須證明自己的忠誠。

此外金吉恩還稱斯靜格多次在搭乘出租車前往和離開競選活動時將手放在她的大腿和大腿之間，甚至有一次問她「你為什麼不和我發生關係？」

之後金吉恩退出Community Free Democrats Club，並搬到上東城。

金吉恩表示，自己在那之後試圖忘掉過去的事情，但近月來她不斷在電視上看到斯靜格，聽他講如何保護女性權利，讓她感到十分噁心，她此前從沒說出這段經歷，因為她知道斯靜格的記仇本性，他會摧毀自己在政治圈的事業。

金吉恩代表律師發布的聲明也要求斯靜格退出市長選舉。

斯靜格此前一直要求身陷性騷擾指控的州長葛謨(Andrew Cuomo)辭職。

紐約市 性騷 亞裔

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