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拾荒亞裔紐約街頭遭踢頭 性命垂危

記者張晨／紐約報導
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件，一名年過60的亞裔拾荒者遭人無故踹倒在地隨後狠踢其頭部，導致其送醫後性命垂危；現涉案嫌犯遭市警通緝。

警方表示，案發當日晚8時20分左右，在三大道和東125街的東北角，一名61歲的亞裔受害者被一男子從後攻擊倒地，而受害者倒地後嫌犯更是變本加厲的朝其頭部狠踹了數腳後逃離。

警方稱，晚上9時左右，一名路過的公車司機注意到了倒地不起的受害者，才撥打911報警；市警緊急救援小組(Emergency Medical Services)趕到現場後將傷者送往市公立醫院哈林分院(NYC Health + Hospitals/Harlem)治療，他傷勢嚴重，但生命體徵基本穩定。

24日早些時候，案犯現場的路邊仍留有大量血跡，市警調查人員也在現場繼續搜尋線索，稱受害者是一名拾荒來人，遭到攻擊時他拾荒所用的購物車裡裝滿了罐頭和瓶子；市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)也已介入調查。

同日，警方公布了案發地監控錄像和嫌犯的體貌特徵，其膚色黝黑，最後一次被看到時身穿黑色夾克、黑色褲子、白色運動鞋和一頂多色棒球帽。

現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

美國參議院22日以94票贊成、1票反對，通過目的在打擊反「亞裔美國人和太平洋島居民」(AAPI)的反亞裔仇恨法案，唯一投下反對票的是共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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