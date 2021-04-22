我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大健保不列入「美國家庭計畫」法案 將另案處理

影／行刑式轟頭 紐約非裔女當街槍殺同性前女友

紐約半數成年人 仍未開始接種疫苗

記者金春香／紐約報導
紐約約半數成年人仍未開始接種疫苗。（紐約市長辦公室提供）
紐約約半數成年人仍未開始接種疫苗。（紐約市長辦公室提供）

根據州府和市府數據，目前紐約市仍有約一半成年人還未開始接種第一劑疫苗，而要實現群體免疫，專家估計需要有至少70%民眾接種。

截至21日，紐約市有320萬人接種至少一劑疫苗，占全市成年人口的49%，完全接種的紐約市人口僅占成年人口的32%；全州範圍內，則有42.6%的民眾接種至少一劑疫苗，完全接種的人口僅占成年人口的29.2%。

根據紐約市內多處大型接種點的疫苗注射數據，艾福斯學院(Medgar Evers College)、賈維茨中心(Javtis Center)等地的疫苗數量都供過於求，每天都有大量可用預約未被使用。

就連從1月起就已經開始接種的教育人士群體中，接種數量也並不樂觀，市教育局的教師、行政人員、社工中，僅有43%完成接種。

根據醫療行業領先雜誌「Becker's Hospital Review」追蹤數據，紐約州當前的疫苗接種率在全國排名第14位，落後於緬因州、佛蒙特州、康州和新州等東北州府。

目前緬因州全部接種的人口占33.6%，排名全國第一；佐治亞州和阿拉巴馬州則在全國墊底，接種比率分別為19.8%和19.7%

雖然州長葛謨(Andrew Cuomo)21日宣布60歲以上民眾從23日(周五)起可免預約直接前往接種點接種，但紐約市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)表示應向所有成人開放免預約接種服務，為有意接種者免除一切障礙，並需要繼續大力鼓勵對疫苗遲疑者下決心接種疫苗。

紐約市 疫苗 教育局

上一則

紐約市議員康德全 詐欺稅務認罪

延伸閱讀

南韓女子上海接種國藥疫苗3天後猝死

南韓女子上海接種國藥疫苗3天後猝死
19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票
墨西哥、波蘭出現假輝瑞疫苗 竟用抗皺治療藥物混充

墨西哥、波蘭出現假輝瑞疫苗 竟用抗皺治療藥物混充
專家：新冠疫苗第3劑有必要 不排除每年都要打

專家：新冠疫苗第3劑有必要 不排除每年都要打
紐約州府疫苗站 60歲以上民眾隨到隨打

紐約州府疫苗站 60歲以上民眾隨到隨打

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜
紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘
紐約下冰雹 連夜大降溫

紐約下冰雹 連夜大降溫