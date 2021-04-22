紐約半數成年人 仍未開始接種疫苗

紐約約半數成年人仍未開始接種疫苗。（紐約市長辦公室提供）

根據州府和市府數據，目前紐約市 仍有約一半成年人還未開始接種第一劑疫苗 ，而要實現群體免疫，專家估計需要有至少70%民眾接種。

截至21日，紐約市有320萬人接種至少一劑疫苗，占全市成年人口的49%，完全接種的紐約市人口僅占成年人口的32%；全州範圍內，則有42.6%的民眾接種至少一劑疫苗，完全接種的人口僅占成年人口的29.2%。

根據紐約市內多處大型接種點的疫苗注射數據，艾福斯學院(Medgar Evers College)、賈維茨中心(Javtis Center)等地的疫苗數量都供過於求，每天都有大量可用預約未被使用。

就連從1月起就已經開始接種的教育人士群體中，接種數量也並不樂觀，市教育局 的教師、行政人員、社工中，僅有43%完成接種。

根據醫療行業領先雜誌「Becker's Hospital Review」追蹤數據，紐約州當前的疫苗接種率在全國排名第14位，落後於緬因州、佛蒙特州、康州和新州等東北州府。

目前緬因州全部接種的人口占33.6%，排名全國第一；佐治亞州和阿拉巴馬州則在全國墊底，接種比率分別為19.8%和19.7%

雖然州長葛謨(Andrew Cuomo)21日宣布60歲以上民眾從23日(周五)起可免預約直接前往接種點接種，但紐約市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)表示應向所有成人開放免預約接種服務，為有意接種者免除一切障礙，並需要繼續大力鼓勵對疫苗遲疑者下決心接種疫苗。