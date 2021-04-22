曼哈頓街頭男子作勢毆亞裔婦 警通緝

在翠貝卡作勢要毆打亞裔婦的男子，遭到警方通緝。(市警提供)

日前在曼哈頓 翠貝卡發生一起男子作勢要毆打亞裔 婦人案，一名陌生男子在街上疑似對另一名47歲的亞裔婦女發表反亞裔言論，隨後手握拳作勢要毆打該名婦人，雖然婦人最後沒有受傷，但相當擔心自身安危；市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查，警方22日公布男子照片，呼籲知情者提供線索。

(影音來源：市警提供)

根據市警消息，本月1日約早上9時30分，在翠貝卡Desbrosses街和哈德遜街(Hudson St.)交口，一名陌生男子走近47歲的亞裔婦人，口中唸唸有詞，並提到「亞裔」(Asian)等字，隨後他舉起握拳的手，作勢要毆打該名婦人，讓婦人感到相當害怕。

該名男子隨後離開現場，沿著哈德遜街南向逃離；市警表示，所幸該起案件未造成任何受傷，同時目前市警仇恨犯罪小組也已介入調查。

警方描述，該名男子身材、膚色中等，藍眼、灰白髮、蓄鬍，最後一次被看到時，身著黑色外特、黑色運動衫、黑色牛仔褲、黑色及灰色相間運動鞋和灰色針織帽。

警方22日公布附近街道監視器畫面，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。