紐約市超500萬人已打至少1劑疫苗 但族裔差別仍明顯

全市超500萬人已接種至少一劑，但族裔差別仍明顯。圖為設在紐約中華公所的疫苗接種站。(記者張晨/攝影)

由非營利組織公共衛生解決方案(Public Health Solutions)完成的一項調查顯示，儘管目前已經有超過500萬紐約人注射了至少一劑疫苗 ，但接種者仍受到種族和社會經濟因素的影響，且更青睞高收入居民。

調查結果顯示，有資格接種疫苗的紐約市 白人居民中，有45%的人年收入超過10萬元，而與這個數字形成鮮明對比的是，在接種疫苗的非洲裔民眾中，收入低於5萬者只占7%。

報告還稱，儘管該市在最近一周內發放了逾50萬劑疫苗，但70%的低收入 少數族裔尚未接種第一劑疫苗；而市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，以目前的接種速度，應該能在6月前實現500萬完全接種的目標。

公共衛生解決方案主席大衛(Lisa David)表示，這場疫情為許多人敲響了警鐘，提醒他們注意幾十年來困擾紐約市的不平等現象，然而距離疫情爆發已過去了一年，高收入的紐約人卻依舊比貧窮的紐約人有更好的疫苗接種率、經濟機會和醫療保障。

數據顯示，64％的高收入白人受訪者表示，他們目前有資格使用該疫苗，而相比於低收入的少數族裔，非洲裔為44％，西語裔為39％，亞裔為25％。

除了關於疫苗分布的調查外，少數族裔社區也在繼續受到疫情的影響；調查發現，接受調查的非洲裔居民中只有50%接受了新冠病毒檢測，而亞裔受訪者中只有40%，但相比之下，接受過檢測的白人居民超過了60%。

大衛說，「我們顯然在爭取公平方面還有很長的路要走，這項調查顯示了新冠下不成比例的族裔差異以及由此產生的經濟影響遠未結束，隨著疫苗的繼續推進，我們也在為邊緣社區爭取和提供更好的疫苗教育和資源。」