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紐約老字號新鴻運中餐館悄聲熄燈 食客嘆不捨

記者顏潔恩／紐約報導
在布魯克林貝瑞吉經營30多年的新鴻運中餐館，日前已低調宣布結束營業。(記者顏潔恩/攝影)
在布魯克林貝瑞吉經營30多年的新鴻運中餐館，日前已低調宣布結束營業。(記者顏潔恩/攝影)

在紐約布魯克林貝瑞吉經營30多年的新鴻運中餐館(Mr.Tang)，受到本地華裔、外族裔顧客的喜愛，可日前已經因某些原因低調宣布結束營業，讓當地再失去一間老字號餐廳，不少食客也感嘆不捨。

位於貝瑞吉3大道交76街的新鴻運中餐館自1982年開業，在當地服務已有35年，是很多本地人經常覓食的餐廳之一；該餐館在最早期時提供堂食，可後來轉變生意模式，僅提供外帶服務，因價格親民又無需給額外小費，一直都備受歡迎。

可有當地民眾發現，該餐館近日已貼上告示紙，悄聲結束營業，但針對閉門原因沒有多作解釋，讓許多本地人感到很震驚；居住在貝瑞吉20多年的華女林秀麗表示，每次想吃中餐時就會到這間中餐館取走外賣，一家人都很喜歡他們家的食物，最近一次消費時還以為生意不錯，沒想到突然就宣布關門了。

3大道商人協會(Third Avenue Merchants Association)前任主席Robert Howe表示，新冠疫情已讓無數餐廳結束營業，對於存在社區好幾年的老式餐館更是帶來重擊；雖不確定該中餐館是否因疫熄燈，但其整整三個年代以來，為顧客帶來高端、講究的亞洲美食，必定會讓社區的懷念。

在貝瑞吉經營健身房的外族裔女子Sheila Brody也表示，從很小的時候就開始了和新鴻運中餐館的緣分，「每個周五我姊姊、母親和我會跟他們打包外賣，回家享用」，聽聞餐館已關閉，她感到有些不捨，「畢竟它陪伴了我的童年」。

中餐館 華女 健身

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