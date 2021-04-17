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回應美日聯合聲明 中外交部：強烈不滿、堅決反對

防疫有成國家疫苗接種慢 紐時：恐礙經濟復甦

年過50歲無需預約 紐約市31個疫苗接種站即進即打

記者張晨／紐約報導
年過50歲無需預約，紐約市五大區31接種站，即進即打。(市長辦公室提供)
年過50歲無需預約，紐約市五大區31接種站，即進即打。(市長辦公室提供)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日宣布，全市五大區由市府管理的31個接種站將為50歲以上的人提供疫苗，無需預約，即進即打；並稱要實現在6月前為500萬人接種的目標。

白思豪表示，此前紐約市只向75歲及以上的居民提供未經預約就可疫苗接種的許可，但許多條件有限的紐約人仍為預約接種而苦惱，因此降低了年齡要求。

「接下來幾個月，我們的首要任務非常明確，需要為盡可能多的紐約人在最快的時間內接種疫苗。」白思豪說，取消50歲及以上居民的接種疫苗預約，紐約市將實現在6月前讓500萬人全面接種疫苗的目標。

符合資格的民眾可帶好身分證件前往一下鄰近的接種點接種。

曼哈頓接種點：

福特基金會(Ford Foundation)

時報廣場NFL體驗中心(NFL Experience Times Square)

葉史瓦大學(Yeshiva University)

市立大學城市學院(City College)

飛越艾塞克斯(Essex Crossing)

阿比西尼亞浸信會(Abyssinian Baptist Church)

富尔顿老年社區中心(Fulton Senior Community Center / Hudson Guild)

布碌崙(布魯克林)接種點：

康尼島政府樓(Coney Island YMCA)

教師預備高中(Teachers Prep High School)

小星城(Starrett City)

弗萊布許政府樓(Flatbush YMCA)

布什維克教育園區(Bushwick Educational Campus)

城市點活動中心(Event Space at City Point)

陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)

皇后區接種點：

皇后區中心商場(Modell's - Queens Center Mall)

韓裔社區服務中心(Korean Community Services)

海濱通道教育園區(Beach Channel Educational Campus)

長島市接種點(Long Island City Vaccine Site Plaxall)

皇后區公共圖書館法拉盛分館(Queens Public Library - Flushing Library)

皇后區好公共圖書館臭氧公園分館(Queens Public Library - Ozone)

花旗球場(Citi Field)

布朗士接種點：

合作社城市德雷塞社區中心(Bronx Co-Op City Dreiser Community Center)

東北布朗士政府樓(Northeast Bronx YMCA Edenwald)

南布朗士教育園區(South Bronx Educational Campus)

西布朗士體育館(West Bronx Gymnasium)

李曼學院(Lehman College-Apex Center）

巴斯蓋特郵政站(Bathgate Contract Postal Station)

史泰登島接種點：

史泰登島購物中心(Former Babies R Us - Staten Island Mall)

海洋微風運動場館(Ocean Breeze Athletic Complex)

帝國購物中心(Empire Outlets)

聖托馬斯聖約瑟夫學校(St. Thomas St. Joseph's School)

紐約市 疫苗 布朗士

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