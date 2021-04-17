年過50歲無需預約 紐約市31個疫苗接種站即進即打
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日宣布，全市五大區由市府管理的31個接種站將為50歲以上的人提供疫苗，無需預約，即進即打；並稱要實現在6月前為500萬人接種的目標。
白思豪表示，此前紐約市只向75歲及以上的居民提供未經預約就可疫苗接種的許可，但許多條件有限的紐約人仍為預約接種而苦惱，因此降低了年齡要求。
「接下來幾個月，我們的首要任務非常明確，需要為盡可能多的紐約人在最快的時間內接種疫苗。」白思豪說，取消50歲及以上居民的接種疫苗預約，紐約市將實現在6月前讓500萬人全面接種疫苗的目標。
符合資格的民眾可帶好身分證件前往一下鄰近的接種點接種。
曼哈頓接種點：
福特基金會(Ford Foundation)
時報廣場NFL體驗中心(NFL Experience Times Square)
葉史瓦大學(Yeshiva University)
市立大學城市學院(City College)
飛越艾塞克斯(Essex Crossing)
阿比西尼亞浸信會(Abyssinian Baptist Church)
富尔顿老年社區中心(Fulton Senior Community Center / Hudson Guild)
布碌崙(布魯克林)接種點：
康尼島政府樓(Coney Island YMCA)
教師預備高中(Teachers Prep High School)
小星城(Starrett City)
弗萊布許政府樓(Flatbush YMCA)
布什維克教育園區(Bushwick Educational Campus)
城市點活動中心(Event Space at City Point)
陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)
皇后區接種點：
皇后區中心商場(Modell's - Queens Center Mall)
韓裔社區服務中心(Korean Community Services)
海濱通道教育園區(Beach Channel Educational Campus)
長島市接種點(Long Island City Vaccine Site Plaxall)
皇后區公共圖書館法拉盛分館(Queens Public Library - Flushing Library)
皇后區好公共圖書館臭氧公園分館(Queens Public Library - Ozone)
花旗球場(Citi Field)
布朗士接種點：
合作社城市德雷塞社區中心(Bronx Co-Op City Dreiser Community Center)
東北布朗士政府樓(Northeast Bronx YMCA Edenwald)
南布朗士教育園區(South Bronx Educational Campus)
西布朗士體育館(West Bronx Gymnasium)
李曼學院(Lehman College-Apex Center）
巴斯蓋特郵政站(Bathgate Contract Postal Station)
史泰登島接種點：
史泰登島購物中心(Former Babies R Us - Staten Island Mall)
海洋微風運動場館(Ocean Breeze Athletic Complex)
帝國購物中心(Empire Outlets)
聖托馬斯聖約瑟夫學校(St. Thomas St. Joseph's School)
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