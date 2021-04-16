最新民調 楊安澤再排第一 大幅領先亞當斯

最新民調顯示華裔市長參選人楊安澤再次領先，支持率為26%。（取自楊安澤推特）

一份最新民調 顯示，華裔市長參選人楊安澤 再次領先，支持率為26%，比排名第二的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)13%的支持率高出一倍，且楊安澤在非洲裔選民中的支持率也領先亞當斯。

根據全國智庫「Data For Progress」於3月21日至4月5日間通過網路和短信，對1007名可能在紐約市 初選中投票的民眾進行採訪調查發現，楊安澤的支持率為26%，排名第二的亞當斯支持率為13%，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)的支持率為別為11%和10%，其他參選者支持率都為個位數。

楊安澤此次以13%民調領先亞當斯，這一差距也比上月「Fontas Advisors and Core Decision Analytics」發布的楊安澤領先亞當斯6%的數字繼續增加。

該民調還發現楊安澤在非洲裔選民中的支持率也達到25%，高於亞當斯的22%，楊安澤在男女選民，亞裔、西語裔和白人選民中都持領先位置。

而根據市級選舉中計畫採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)，該民調結果顯示71%的受訪者都表示將把楊安澤放在選票前三名候選人中，其中31%受訪者將其放在第二選擇，14%將其放在第三選擇，而亞當斯獲得的第二選擇和第三選擇比率分別為13%和15%。

「Data For Progress」聯合創始人麥繼偉(Sean McElwee)表示，雖然這場選舉還有很大的說服空間，但就目前看來，很明顯楊安澤在保持強勁的領先位置。

另外根據紐約時報報導，今年紐約市長選舉中，超級政治行動委員會(super PAC)的力量也前所未有地在競選中發揮作用，而此前PAC僅出現在總統大選中，這說明在疫情期間舉行的紐約市長選戰，對全國來說也舉足輕重。

隨著兩名參選人馬奎爾(Ray McGuire)和多諾萬(Shaun Donovan)開始投放廣告增加知名度，麥繼偉表示，相信接下來廣告投放和媒體關注度會對這場選舉產生關鍵性影響。