紐約康尼島美人魚遊行 計畫今年6月19日回歸

紐約康尼島美人魚遊行將在今年回歸。（本報檔案照）

紐約布魯克林著名的康尼島 美人魚遊行 ，去年因疫情 自舉辦後首次被取消改線上舉行，隨著疫情好轉預計在今年夏天重新回歸，但仍在商定如何限制入場人數等細節。

主要負責活動的非營利組織美國康尼島(Coney Island USA)負責人齊剛(Dick Zigun)說，去年美人魚遊行因疫情被迫取消，但有信心今年可以回歸。

康尼島美人魚遊行是紐約市最為著名的遊行活動之一，每年吸引了來自世界各地的遊客參加，疫情之前每場活動平均吸引參加者超過60萬人，成千上萬的參與者都會化身為各種海洋生物遊走在康尼島的木板路上。

但去年因疫情該遊行被迫改為線上進行，並增加了線上口罩設計比賽，但效果大不如以往，隨著越來越多的市民接種了疫苗主辦方決定今年重新回歸。

齊剛說康尼島美人魚遊行自1983年開始舉行曾吸引最多高達80萬人，今年即使重新舉辦，但如果能有40萬人參加已心滿意足。

根據宣布，第39屆康尼島美人魚遊行預定在6月19日舉行，但因疫情發展仍具不確定性，主辦方指出有可能會將活動延期，改在夏末或初秋舉行；齊剛說如果舉辦時間必須延期，那麼最理想舉行時間是9月初的勞工節前後，但因為每年的西印地安遊行(West Indian Day Parade)也會在該期間舉行，也許不會獲得市警總局的批准。

無論如何民眾對於美人魚遊行回歸的消息十分興奮，認為這是紐約市、尤其是布魯克林在遭遇疫情打擊後重新恢復的象徵。