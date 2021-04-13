我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨推「新冠仇恨犯罪法案」打擊反亞裔暴行

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

記者金春香／紐約報導
紐約州長葛謨（中）表示他可能將選擇紐約市長參選人背書，不過大多數市長參選人都不領情。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨（中）表示他可能將選擇紐約市長參選人背書，不過大多數市長參選人都不領情。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)日前表示他可能將選擇紐約市長參選人背書，不過由於近月來其身負養老院新冠疫情數據和性騷擾指控醜聞，大多數市長參選人都不領情，稱不會接受葛謨背書，只有華裔參選人楊安澤和前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)表示歡迎。

葛謨12日被問及是否會在6月22日紐約市長初選前做出背書決定時表示，雖然自己還未表達過任何意見，但他一直有在關注，並可能會做出背書選擇。

葛謨不止一次表示，作為下一任紐約市長，必須要在如何提高民眾就業率，解決遊民和公共安全問題上給出實際可行的答案，「市長的能力非常重要，我們看到過好市長，也經歷過不夠好的市長。」

對於葛謨可能會公布的背書選擇，楊安澤表示作為市長的重要任務就是推動紐約市不斷前進，這就需要市府和州府攜手合作，「我們看到過領導者之間的勾心鬥角是怎樣妨礙工作的，尤其是在新冠疫情期間這種內訌產生的問題更是顯而易見。」

因此如果葛謨或任何民主黨籍州長決定給予其支持，楊安澤都會接受，並希望與他們合作為紐約民眾做好事情。

馬奎爾的競選團隊發言人表示，馬奎爾願意接受任何支持其紐約市復興計畫的民選官員的背書。

不過市主計長斯靜格(Scott Stringer)、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)、聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)都表示不會接受葛謨背書，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)則敦促葛謨下台，在葛謨接受醜聞調查期間讓副州長霍楚(Kathy Hochul)接手其工作。

紐約市 葛謨 楊安澤

上一則

28歲華男失蹤 家人急尋

延伸閱讀

葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始

葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始
楊安澤民調持續領先亞當斯 華裔選民二人間徘徊

楊安澤民調持續領先亞當斯 華裔選民二人間徘徊
楊安澤：取締街頭無證小販、增加執照 引爭議

楊安澤：取締街頭無證小販、增加執照 引爭議
幫葛謨完成自傳 助理爆非自願

幫葛謨完成自傳 助理爆非自願
挑戰葛謨加一人 共和黨籍國會眾議員澤爾丁參選州長

挑戰葛謨加一人 共和黨籍國會眾議員澤爾丁參選州長

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

2021-04-07 08:40
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰
聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危
南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料