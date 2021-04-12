搭地鐵安全嗎？暴力案頻傳 民調：7成乘客憂安全問題

數據顯示，如今民眾對乘坐地鐵等捷運深感不安；圖為警員在紐約市地鐵內執勤。（路透）

隨著捷運 系統中的攻擊案件和騷擾案件的頻繁發生， 大都會運輸署(MTA)一項最新民意調查顯示，僅有不到三成的乘客對乘車環境表示感到安全，和去年9月的同一調查相比，下降了15%。

MTA在今年3月開展的這項調查共有2萬5205名乘客參加，調查結果顯示，只有26%的人表示「未受到車廂中犯罪和騷擾行為的困擾」，相比去年9月的調查下降了15.1%；而除了治安，其他乘客是否遵守「戴口罩」，也被列為乘客返回捷運系統的重要考量。

數據顯示，持續多發的捷運系統攻擊和騷擾案，是當前乘客最關心的問題；有72%的乘客表示自己「非常關心」通勤的安全，36%的乘客表示，因為害怕成為攻擊目標而選擇避免乘坐公共交通，且有七成的乘客認為，安全問題是是否決定再次選乘的「重要因素」。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，乘客已經發出了如此明顯的信號，治安和與新冠相關的防疫措施是否能得到保障，是地鐵和公車等捷運系統能帶回更多乘客的關鍵。

從去年新冠疫情爆發以來，捷運系統中的罪案發生日趨頻繁，與去年年底相比，今年1月和2月發生的重罪案有所下降，但根據市警3月公布的統計數據，這一下降幅度仍然沒有客流量下降幅度大。

芬伯格重申了長期以來對市警擴大在交通系統中人員配置的呼籲；今年2月，紐約市在地鐵巡邏隊伍中增加了644名警員，但調查發現，只有45%的乘客表示，有注意到警力增加。

「全國正在攀升的罪案也在紐約發生，也在紐約的捷運系統中發生，如果能再多投入一些資源，就能把這個問題消滅在萌芽階段。」她說，「高效可靠的服務」是吸引乘客回來的關鍵。

地鐵系統近來暴力案件多發，尤其是亞裔 乘客，紛紛表示在各地頻發仇恨亞裔案件下，乘坐地鐵深感不安；日前一名亞裔女子在布碌崙(布魯克林)G線地鐵站 連續遭兩度遭同一陌生男子企圖推下軌道，好在有路人出手相助才倖免於難，市警仇恨犯罪小組目前也介入調查；而在此之前，也發生了多起亞裔乘客在地鐵內遭攻擊案件。