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亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

記者顏嘉瑩／紐約報導
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

日前在曼哈頓中城對便衣警察發表亞裔仇恨言論、威脅要拿刀子捅警察臉，而當場被捕的非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez)，被曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)以輕罪騷擾(misdemeanor harassment)起訴；即便他曾有20多次被捕紀錄，包括吸毒和毆打他人，仍在12個小時之內就被釋放，也讓司法專家痛批紐約市「旋轉門」(revolving door)似的司法制度。

在9日下午約1時20分，35歲的羅德里格斯朝著便衣警員咆哮「在你被埋進墓地之前，快滾回中國！」(Go back to China before you end up in a graveyard!)，更揚言說：「我要扇你一巴掌，然後再在你臉上捅一刀。」(I'm gonna slap the holy piss out of you and stab you in the face.)

➤➤➤罵便衣警察「滾回中國」 非裔男當場被捕

現場警員表示，羅德里格斯在被戴上手銬之前，還對便衣警員說，「就算進監獄，我也不在乎」；不料他在被捕後的12小時，於10日凌晨約1時就被釋放。

警察 曼哈頓 紐約市

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