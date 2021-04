罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕,但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

日前在曼哈頓 中城對便衣警察 發表亞裔仇恨言論、威脅要拿刀子捅警察臉,而當場被捕的非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez),被曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)以輕罪騷擾(misdemeanor harassment)起訴;即便他曾有20多次被捕紀錄,包括吸毒和毆打他人,仍在12個小時之內就被釋放,也讓司法專家痛批紐約市 「旋轉門」(revolving door)似的司法制度。

在9日下午約1時20分,35歲的羅德里格斯朝著便衣警員咆哮「在你被埋進墓地之前,快滾回中國!」(Go back to China before you end up in a graveyard!),更揚言說:「我要扇你一巴掌,然後再在你臉上捅一刀。」(I'm gonna slap the holy piss out of you and stab you in the face.)

現場警員表示,羅德里格斯在被戴上手銬之前,還對便衣警員說,「就算進監獄,我也不在乎」;不料他在被捕後的12小時,於10日凌晨約1時就被釋放。