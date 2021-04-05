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紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

記者朱蕾／紐約報導
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警107分局局長、副督察穆蘭尼(DI Denis Mullaney)5日下午在皇后區法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)附近的一輛警車內，飲彈自盡。穆蘭尼去年剛剛慶祝了他加入市警20年的里程碑。

43歲的穆蘭尼是皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)107分局局長，據悉，他5日早些時候致電該分局副局長時表示，他想自殺；該副局長立即通知市警的技術支持應對小組，警方試圖通過定位他的手機找到他，但當大批警員於當日傍晚5時10分左右，趕到法拉盛164街夾Underhill大道交口並找到穆蘭尼駕駛的警車時，發現他已扣動扳機。

107分局局長穆蘭尼自殺。(取自市府網站)
107分局局長穆蘭尼自殺。(取自市府網站)

穆蘭尼被送到附近醫院，但沒能搶救過來。事發現場有數十名警員，警方還出動直升機。

根據警方紀錄，穆蘭尼2000年9月加入紐約市警，去年9月上任107分局局長，之前曾擔任市警捷運第20分局局長，還曾在其他七個市警分局任職。

此案時市警今年發生的第一起警員自殺事件，過去兩年，有十餘名警員自殺，包括高階警官。去年8月，剛加入警界四年、任職於布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)的73分局警員Richard Catapano自殺，3月市警交通部門一名警員自殺，2月53歲的探員費德里科(Paul Federico)在其位於皇后區中村(Middle Village)的家中自殺。

2019年共有十名市警在職警員自殺，數量是前幾年每年自殺人員的約兩倍。

大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市 皇后區 法拉盛

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