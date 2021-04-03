現場演出回歸紐約市 業者：容客量低仍難生存

紐約市現場演出疫後回歸，觀眾表演者興奮不已，但業者稱容客量低仍難生存。(記者張晨/攝影)

隨著天氣逐漸回暖，接種疫苗 人數持續增加，紐約市 室內文娛活動於2日正式回歸，雖減少了室內容客量，但許多人依舊期待不已；紐約喜劇俱樂部當晚的座位全部售罄，雖然設有每人的最低消費，但看客仍接踵而至；經營者表示，紐約人極度渴望回歸疫情 前的生活，如今三分一的容客量仍不足以支撐生存。

單口喜劇的回歸為整個紐約市的現場娛樂場所和表演者提供了一線生機，他們在疫情期間受到了嚴重的打擊；華裔單口喜劇演員周傑森表示，自己最後一次室內表演是在2020年3月11日。

在如今的重啟此之前，他已經在室外講了整整一年的笑話；紐約市的室內空間多半小而侷促，周傑森回憶，但為了維持生計自己做過一個節目，「在華氏18度的周六夜晚，大家坐在戶外屋頂平台上看一些勉強搞笑的喜劇。」

根據州府規定，州內大型活動、藝術和娛樂場館自2日起可恢復運營，客容量限制在33%，室內活動不超過100人，室外不超過200人；若要求觀眾入場出示陰性檢測證明，室內活動容量可升至150人，室外可升至500人。

但時隔一年能重回室內演出還是讓周傑森興奮不已，「我從當天早上起來就開始感到緊張了」，他稱喜劇是一種勤練才能掌握的藝術形式，「當你不常練習的時候，你看起來就會有些侷促。」

而有現場觀眾則表示，自己也會因長時間沒有室內觀看經歷，渴望與人互動，渴望笑聲，也許會更寬容那些不那麼好笑的表演；表演者的主題和笑料也均圍繞在疫情居家和如今的疫苗接種上，因為這樣更能引起觀眾的共鳴。

無論是演出者還是觀看者，大家都表示很懷念室內演出的親密感，渴望充滿活力、歡笑和一屋子人的關注；業者也表示，如今的容客量依然足以支撐正常的運營，所以也不得不要求人均最低消費，所以希望容客量能儘快達到50%。