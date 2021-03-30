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應對反亞裔暴行 拜登政府祭新措施

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

辦額外紓困金、快速預約疫苗？小心被盜個資

記者顏嘉瑩／紐約報導
有不法份子假扮是國稅局或其他聯邦機構官員，以可協助民眾辦理額外紓困金或是快速預約疫苗為由，盜竊民眾個人資料。(美聯社)
有不法份子假扮是國稅局或其他聯邦機構官員，以可協助民眾辦理額外紓困金或是快速預約疫苗為由，盜竊民眾個人資料。(美聯社)

在聯邦政府發放新一輪紓困金與新冠肺炎疫苗普及的同時，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)30日表示，有不法份子假扮是國稅局(IRS)或其他聯邦部門，以協助民眾辦理額外紓困金或是快速預約疫苗為由，盜竊民眾個人資料。

在拜登總統簽署1兆9000億元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)後，州檢察長辦公室表示，近日有不法份子自稱是「國稅局救援計畫部門」(IRS Rescue Plan Dept)的官員，試圖透過網路釣魚電子郵件惡意竊取民眾的個人及財務資訊。

為了增加電郵可信度，詐騙者在電郵中更加上國稅局的標誌，並打上像是「國稅局救援法案」，或是「拜登總統救援法案」、「國稅局救援計畫表」，「總統救援法案」等電郵主旨，以取信民眾，聲稱能夠協助申請額外的紓困支票。

另外紐約州於30日開放30歲及以上的民眾接種疫苗，下周則進一步擴大開放至16歲以上，州檢察長辦公室也提醒，目前預約人數多，即便開放預約，民眾仍需等候才可接種，任何能夠快速預約施打疫苗的服務，均有可能是詐騙，民眾需小心。

國稅局 紓困金 疫苗

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